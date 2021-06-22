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إنتر يخطف هاكان من ميلان

هاكان خلال تقديمه

إنتر يخطف هاكان من ميلان

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ميلان - رويترز

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أعلن إنتر ميلان بطل إيطاليا يوم الثلاثاء، تعاقده مع الدولي التركي هاكان شالهان أوغلو في صفقة انتقال مجاني من غريمه ميلان.

ووقع لاعب الوسط البالغ عمره "27 عاما" عقدا لثلاث سنوات مع إنتر بعد أن ساعد ميلان على احتلال المركز الثاني في الدوري الإيطالي وضمان اللعب في دوري الأبطال بعد غياب سبع سنوات.

وسجل شالهان أوغلو، الذي انضم إلى ميلان من باير ليفركوزن في 2017 بعد ثلاث سنوات قضاها مع النادي الألماني، أربعة أهداف وصنع عشرة في 33 مباراة بالدوري مع الفريق في موسم 2020-2021.

وشارك شالهان أوغلو مع منتخب تركيا الذي ودع بطولة أوروبا بعد أن تذيل ترتيب المجموعة الأولى.

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