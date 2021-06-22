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برشلونة: ديمبيلي بحاجة إلى تدخل جراحي

المباراة التي أصيب فيها ديمبيلي أمام المجر

برشلونة: ديمبيلي بحاجة إلى تدخل جراحي

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برشلونة -رويترز

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استمرت متاعب عثمان ديمبيلي مهاجم برشلونة ومنتخب فرنسا مع الإصابات يوم الثلاثاء بعد أن أعلن النادي الإسباني أنه سيحتاج لجراحة لعلاج مشكلة في الركبة أجبرته على الانسحاب من بطولة أوروبا لكرة القدم.

وخرج ديمبيلي مصابا خلال تعادل فرنسا 1-1 مع المجر يوم السبت الماضي بعد مشاركته بديلا لأحد زملائه وتعزيز هجوم فريقه بصورة واضحة، وقال المنتخب الفرنسي يوم الاثنين إن ديمبلي سيغيب لنهاية البطولة.

وقال برشلونة يوم الثلاثاء إن اللاعب البالغ عمره "24 عاما" أصيب في أربطة الركبة اليمنى وسيحتاج إلى تدخل جراحي.

وستكون هذه المرة الثالثة التي يخضع فيها ديمبلي لجراحة منذ انضمامه إلى برشلونة من بروسيا دورتموند في 2017 مقابل 105 مليون يورو إضافة إلى مكافآت أخرى.

وأصيب ديمبيلي بتمزق في عضلات الفخذ الخلفية في سبتمبر 2017 بعد أول مشاركة له أساسيا مع برشلونة ليغيب لأربعة أشهر تالية.

وتعرض للإصابة ذاتها في نوفمبر 2019 واضطر للخضوع لجراحة مرة أخرى ليبتعد عن المنافسات لنحو تسعة أشهر.

وخلال أربعة مواسم مع برشلونة شارك أساسيا في 54 مباراة فقط من 152 لعبها بالدوري الإسباني وتأتي أحدث إصابة في وقت صعب له ولناديه قبل عام واحد بالضبط على نهاية عقده مع الفريق الكاتالوني.

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