بيبي: سنرد على المشككين.. وسنقلد الألمان

قال المدافع بيبي إنه يتعين على البرتغال استعادة قوتها وتعطشها من أجل الانتصار على فرنسا في المباراة الأخيرة بالمجموعة السادسة في دور المجموعات لبطولة أوروبا لكرة القدم عقب الخسارة المخيبة 4-2 أمام ألمانيا.

وقال بيبي في مؤتمر صحافي قبل المباراة التي ستقام في بودابست الأربعاء، في إعادة لنهائي بطولة 2016 التي حسمتها البرتغال بالفوز 1-صفر بعد وقت إضافي: نحتاج أن نظهر بما نحن عليه دائما، فريق يقاتل بقوة ويلعب بصلابة وتماسك. بعد مباراة ألمانيا شعرنا كلنا بالحزن، لقد حللنا مستوانا بدقة ونريد أن نظهر ما نستحقه. المباراة الأخيرة لم تكن جيدة، هذا صحيح، لكن لدينا الفرصة لإثبات خطأ المشككين وتقديم أفضل مستوياتنا.

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وأسفرت نتائج الاثنين عن حاجة حامل اللقب للتعادل فقط أمام فرنسا ليحجز مقعده في دور الستة عشر، رغم أنه في حال الخسارة يمكن للبرتغال التأهل أيضا بشرط عدم فوز المجر على ألمانيا في المباراة الأخرى بالمجموعة السادسة.

وبيبي أحد لاعبين قلائل من الفريق الفائز بلقب 2016، في تشكيلة يعتقد الكثيرون أنها كانت أقل شأنا من الحالية، لكنه قال إن الفريق الحالي بحاجة لمحاكاة سلفه في معدلات العمل والرغبة.

وأضاف: نحتاج للعب معا بشكل أوثق وأقرب، ودعم بعضنا البعض، لقد أظهرنا قوة البرتغال، لدينا العديد من اللاعبين الجيدين، لكن نعمل معا بجدية وهو أمر مهم للغاية أدى إلى أن نحظى باحترام كبير في جميع أنحاء أوروبا. كلما حصلت ألمانيا على ركلة ركنية أمامنا، تحمسوا للغاية وأظهروا رغبتهم في هزيمتنا. علينا محاكاة ذلك، نريد أن نفعل ما فعلته ألمانيا حتى نتأهل للدور التالي. يتعين علينا الحفاظ على الهدوء وأخذ نفس عميق. إذا أظهرنا جودتنا تماما ستسنح لنا فرصة الفوز.

والخسارة أمام ألمانيا كانت الأولى للبرتغال التي تهتز فيها شباكها بأربعة أهداف في 58 مباراة بقيادة المدرب فرناندو سانتوس، والثانية التي تتلقى فيها شباكها ثلاثة أهداف.

وقال سانتوس: لم تكن هذه البرتغال التي نعرفها كلنا. نملك لاعبين يتمتعون بالخبرة ولا ينتصرون دائما. في بعض الأحيان الفرق الكبرى لا تتعامل جيدا مع الهزيمة لكن لاعبينا اعتادوا على مثل هذه المواقف.