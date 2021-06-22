تأهل فرنسا وإنجلترا و3 منتخبات إلى دور الـ 16

ضمنت خمسة منتخبات التأهل إلى دور الستة عشر في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) يوم الاثنين قبل أن تخوض مبارياتها الأخيرة في دور المجموعات.

وبعد النتائج التي تحققت في المجموعتين الثانية والثالثة اليوم، ضمنت فرنسا والسويد وإنجلترا والتشيك وسويسرا التأهل للأدوار الإقصائية.

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ونظرا لأن منتخبات فرنسا والسويد وإنجلترا والتشيك وسويسرا لا يمكن أن تنهي مشوارها في دور المجموعات بالمركز الأخير، بجانب امتلاك المنتخبات الخمسة لأربع نقاط ، فإنها جميعا ضمنت على أقل تقدير الانضمام لقائمة أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث وربما تنهي هذه المنتخبات مشوارها ضمن المركزين الأول والثاني.

واحتل المنتخب الفنلندي المركز الثالث في المجموعة الثانية بثلاث نقاط ويحتل منتخب أوكرانيا المركز الثالث بالمجموعة الثالثة بنفس الرصيد.

ويحتاج منتخب ألمانيا وصيف المجموعة السادسة التي تتصدرها فرنسا، إلى التعادل على الأقل أمام المجر الأربعاء لضمان التأهل للأدوار الإقصائية.