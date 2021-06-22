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خطأ فيدال يمنح أوروغواي التعادل أمام تشيلي

سواريز وفيدال لحظة هدف التعادل

خطأ فيدال يمنح أوروغواي التعادل أمام تشيلي

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ريو دي جانيرو - رويترز

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سجل أرتورو فيدال هدفا بطريق الخطأ في مرماه ليمنح أوروغواي هدفها الأول في خمس مباريات وتخرج بالتعادل 1-1 مع تشيلي في كأس كوبا أميركا لكرة القدم يوم الاثنين.

ومنح إدواردو فارغاس التقدم بهدف لتشيلي في الدقيقة 26، لكن لويس سواريز مهاجم أوروغواي حاول القفز للحاق بكرة عالية خلال الشوط الثاني، وفرض الضغط على فيدال ليسجل في مرماه.

وباتت تشيلي تتصدر المجموعة الأولى بخمس نقاط من ثلاث مباريات، وبفارق نقطة واحدة عن الأرجنتين التي تواجه باراغواي.

ولدى باراغواي ثلاث نقاط من مباراة واحدة، بينما تملك أوروغواي نقطة وحيدة من مباراتين. ولم تحصد بوليفيا أي نقطة من أول مباراتين. وتتأهل أول أربعة منتخبات إلى دور الثمانية.

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