كوكي يرد على انتقادات فان دير فارت بـ"هدف إنييستا"

تعهدت إسبانيا بالرد على التصريحات اللاذعة للاعب هولندا السابق رفائيل فان دير فارت بشأن انطلاقتها المتواضعة ببطولة أوروبا لكرة القدم 2020 إذا واجهت هولندا في وقت لاحق بالنهائيات.



وقال فان دير فارت، المحلل بمحطة "إن.أو.إس" خلال البطولة، إن أداء إسبانيا "كريه" حتى الآن "وتعرف فقط نقل الكرة من جانب لآخر" بعد أن اكتفت بطلة 2008 و2012 بالتعادل في أول مباراتين مع السويد وبولندا.



وأثار لاعب وسط ريال مدريد السابق، الذي عجز عن منع أندريس إنييستا من تسجيل هدف فوز إسبانيا في نهائي كأس العالم 2010، جدلا في وسائل الإعلام الإسبانية ودفعت تعليقاته لاعبي إسبانيا للرد.



وقال لاعب الوسط كوكي لمحطة "كادينا كوبي" الإسبانية: يريد فان دير فارت لحظة مجد ونالها الآن، شاهدته في نهائي كأس العالم ولدينا هنا في مقر التدريبات صورة لهدف إنييستا ضد هولندا وكان فان دير فارت بجانبه. يجب احترام آراء الناس لكننا سنتذكر هذه الكلمات.



وأضاف: لن نعلق كلماته في غرف المدارس لكننا سنحتفظ بها في الذاكرة في حال لعبنا ضد هولندا.



وبينما حققت إسبانيا أسوأ انطلاقة لها بالبطولة منذ 1996 وتحتاج للفوز على سلوفاكيا الأربعاء للتأهل لدور 16 انتصرت هولندا في كل المباريات الثلاث وتملك أقوى هجوم في البطولة بتسجيل ثمانية أهداف.



كما أزعجت تعليقات فان دير فارت لاعب وسط إسبانيا بابلو سارابيا، إذ أبلغ إذاعة "ماركا": ارتكب خطأ كبيرا بهذه التعليقات خاصة أنها تصدر من لاعب كرة قدم، لكن الذكرى الوحيدة التي احتفظها له هي نهائي كأس العالم 2010 وهي ليست جيدة بالنسبة له لأننا فزنا.

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