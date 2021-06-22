لوريس: نواجه البرتغال بهدف تعزيز الثقة

قال هوغو لوريس حارس وقائد فرنسا، إن فريقه حريص على استغلال مباراته الأخيرة في المجموعة السادسة ببطولة أوروبا لكرة القدم أمام البرتغال في بودابست الأربعاء، لتعزيز الثقة قبل خوض الأدوار الإقصائية.

وتأهلت فرنسا، التي خسرت 1-صفر أمام البرتغال في نهائي بطولة 2016، بالفعل إلى دور الستة عشر وستتصدر المجموعة في حال فوزها، أو تعادلها وفشل ألمانيا في هزيمة المجر في المباراة الاخرى بالمجموعة أيضا.

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وأضاف القائد لوريس في مؤتمر صحفي إن فريقه يركز على تقديم أداء قوي أمام البرتغال.

وقال: لا يمكننا تحديد جهودنا والنتيجة، أعتقد أن هدفنا خوض المباراة من أجل الفوز للحفاظ على الزخم وقودة الدفع الجيدة ومواصلة تعزيز الثقة في البطولة التي ستبدأ من جديد في دور الستة عشر.

وأشار لوريس إلى أن الخسارة 1-صفر من البرتغال في الوقت الإضافي في نهائي بطولة أوروبا الأخيرة ساهمت في فوز الفريق بكأس العالم بعدها بعامين.

وتستهدف البرتغال المزيد من المباراة مقارنة بفرنسا، حيث سيتأهل حامل اللقب إلى دور الستة عشر في حال تجنب الخسارة، بينما يمكن أن يتصدر الفريق المجموعة في حال الفوز وعدم انتصار ألمانيا على المجر.

وأضاف لوريس: واجهتنا بعض الصعوبات أمام ألمانيا والمجر. ستكون مباراة البرتغال صعبة أيضا. نحن في بطولة عالية المستوى بغض النظر عن المنافس.

وفي آخر مباراة بين الفريقين، فازت فرنسا 1-صفر في دوري الأمم الأوروبية في نوفمبر الماضي.

وقال ديدييه ديشان مدرب فرنسا: قوة البرتغال كما هي. إنهم يعرفون فريقنا أيضا. في كافة الأحوال ستكون مباراة رائعة المستوى.