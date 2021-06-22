مدرب الدنمارك: التأهل مكافأة لما حدث في ليلة إريكسن

أكد كاسبر يولماند مدرب الدنمارك إن التأهل الرائع إلى دور الستة عشر في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم يمثل مكافأة للاعبين الذين أدوا واجبهم بعد إصابة زميلهم كريستيان إريكسن بأزمة قلبية خلال مواجهة فنلندا في الجولة الافتتاحية.



وفازت الدنمارك 4-1 على روسيا في كوبنهاغن في ختام منافسات المجموعة الثانية يوم الاثنين، واستفادت من فوز بلجيكا 2-صفر على فنلندا، لتحتل المركز الثاني وتتأهل لمواجهة ويلز في دور الستة عشر في أمستردام يوم السبت المقبل.



وفقد لاعب الوسط البارز إريكسن وعيه وسقط أرضا خلال الهزيمة بهدف أمام فنلندا قبل أن يتعافى في المستشفى، لكن يولماند قال إنه رغم واقع التأثر بما حدث فإن الفريق اتحد سويا وحصل على دافع إضافي.



وقال يولماند للصحافيين: ما هذه الليلة. كنا نتمنى أن تكون ليلة سحرية. لا أعرف كيف نجحوا في التعافي مما حدث والعودة لذا تحية كبيرة إلى اللاعبين، من الصعب شرح ما مر به هذا الفريق خلال الأسابيع الماضية لكننا نفكر في كريستيان طوال الوقت. من المذهل متابعة روح الفريق وكيفية مساهمة الجميع، لعبنا ثلاث مباريات في أعلى المستويات ولاعبونا يستحقون ذلك.



وأكد يولماند أنه اضطر إلى مطالبة لاعبيه بالتوقف بشكل مبكر عن الاحتفال بالتأهل حتى تنتهي مباراة بلجيكا أولا، ولهذا السبب شكل اللاعبون دائرة في منتصف الملعب لمتابعة النتيجة في الملعب الآخر.



وقال مدرب الدنمارك: شكّلنا الدائرة لأني فكرت أنه سيكون من الجنون الركض والاحتفال، فماذا لو سجلت فنلندا هدفين متتاليين؟ لذا كنا نحتاج إلى تأكيد هذه النتيجة وهذا ما حدث وتأهلنا.

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