مدرب بلجيكا يرفض ضمان مشاركة هازارد بشكل أساسي

أكد روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا أنه لا توجد ضمانات لمشاركة القائد إيدن هازارد ضمن التشكيلة الأساسية خلال مباراة دور الستة عشر ليورو 2020 بعد مشاركته منذ البداية أمام فنلندا.

وقال مارتينيز يوم الثلاثاء: لا نعرف حتى من سيلعب، كان من الرائع مشاهدته يلعب مجددا بعد معاناته من العديد من الإصابات.

مادة اعلانية

وشارك هازارد في التشكيل الأساسي لمنتخب بلجيكا للمرة الأولى منذ أكثر من عام ونصف العام، يوم الاثنين خلال الفوز على فنلندا بهدفين دون رد.

ولا يشعر مارتينيز بالقلق إزاء الانتقادات الموجهة لطريقة لعب فريقه في البطولة القارية حتى الآن، إذ أكد مدرب بلجيكا: نحن الفريق الأوروبي الوحيد الذي فاز بجميع مبارياته الست في مونديال 2018 ويورو 2020، وهذا دليل على أن الفريق يؤدي بشكل جيد للغاية ، لكن بالتأكيد مازال بإمكاننا التطور .