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ميليتاو: رحيل راموس خسارة كبيرة لريال مدريد

ميليتاو راموس
راموس أعلن رحيله عن النادي العاصمي بعد 16 عاماً

ميليتاو: رحيل راموس خسارة كبيرة لريال مدريد

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مدريد - د ب أ

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أكد إيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد الإسباني لكرة القدم أن رحيل سيرجيو راموس عن صفوف الفريق يشكل خسارة كبيرة لريال مدريد.

وكان المدافع راموس (35 عاماً) قد ألقى كلمات مؤثرة في وداع ريال مدريد قبل أيام حيث ينتهي عقده بنهاية يونيو الجاري، وسيبحث عن تحد جديد وذلك إثر عدم التوصل إلى اتفاق بشأن التجديد.

ويرحل راموس عن ريال مدريد بعد أن قضى معه 16 عاما حافلة بالإنجازات، ومن بين أبرز الإنجازات التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات.

وأبدى البرازيلي الدولي ميليتاو حزنه إزاء رحيل راموس عن ريال مدريد قائلا : نعرف تاريخ سيرجيو راموس وما يمثله في تاريخ ريال مدريد. ليس لدي كلمات لوصف ما يمثله لنا، تعلمت منه الكثير خلال العامين الأخيرين، هو شخص ممتاز، يتمتع دائما بعقلية الفوز، ولا شك في أن رحيله سيكون خسارة لريال مدريد.

وتابع ميليتاو: رحيل سيرجيو مخيب للآمال، لأنه عنصر مهم للغاية بالنسبة للمجموعة، أتمنى له الكثير من السعادة وأن يكون منتصرا أينما ذهب.

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