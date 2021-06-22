هوملز وغندوغان ينعشان تدريبات ألمانيا

عاد ماتس هوملز وإيلكاي غندوغان إلى التدريبات الجماعية للمنتخب الألماني لكرة القدم من جديد بينما استمر غياب توماس مولر، وذلك عشية المباراة المقررة أمام المنتخب المجري يوم الأربعاء في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات دور المجموعات بكأس أوروبا "يورو 2020".

وغاب اللاعبون الثلاثة عن تدريبات المنتخب، الاثنين، وعاد هوملز وغندوغان لكن مولر واصل التدريبات المنفردة في معسكر الفريق بمدينة هرتسوغن آوراخ، بسبب معاناته من مشكلة في الركبة.

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ولا يتوقع أن يجازف المدير الفني يواخيم لوف بإشراك مولر في مباراة الأربعاء التي تعد حاسمة لفرصة المنتخب الألماني في التأهل إلى دور الستة عشر بالبطولة.

ويرجح أيضا غياب مولر في ظل جاهزية ليون غوريتسكا، زميله في بايرن ميونخ، واستعداده للعب مكانه في المباراة.

وأصبح هوملز مدافع بوروسيا دورتموند جاهزا للعب بعد تعافيه من مشكلة في الركبة، كما تعافى إيلكاي غندوغان من مشكلة في ربلة الساق.