.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

هوملز وغندوغان ينعشان تدريبات ألمانيا

هوملز ألمانيا
هوملز محاطاً بلاعبي ألمانيا في تدريب يوم الثلاثاء

هوملز وغندوغان ينعشان تدريبات ألمانيا

متابع الغاء المتابعة

ميونخ- د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

عاد ماتس هوملز وإيلكاي غندوغان إلى التدريبات الجماعية للمنتخب الألماني لكرة القدم من جديد بينما استمر غياب توماس مولر، وذلك عشية المباراة المقررة أمام المنتخب المجري يوم الأربعاء في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات دور المجموعات بكأس أوروبا "يورو 2020".

وغاب اللاعبون الثلاثة عن تدريبات المنتخب، الاثنين، وعاد هوملز وغندوغان لكن مولر واصل التدريبات المنفردة في معسكر الفريق بمدينة هرتسوغن آوراخ، بسبب معاناته من مشكلة في الركبة.

ولا يتوقع أن يجازف المدير الفني يواخيم لوف بإشراك مولر في مباراة الأربعاء التي تعد حاسمة لفرصة المنتخب الألماني في التأهل إلى دور الستة عشر بالبطولة.

ويرجح أيضا غياب مولر في ظل جاهزية ليون غوريتسكا، زميله في بايرن ميونخ، واستعداده للعب مكانه في المباراة.

وأصبح هوملز مدافع بوروسيا دورتموند جاهزا للعب بعد تعافيه من مشكلة في الركبة، كما تعافى إيلكاي غندوغان من مشكلة في ربلة الساق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خطوبة رياض محرز وتايلور وارد تكتسح البحث بغوغل ومواقع التواصل خطوبة رياض محرز وتايلور وارد تكتسح البحث بغوغل ومواقع التواصل
دعوة للتعايش معه.. هل يتحول كورونا من جائحة لمرض موسمي؟ دعوة للتعايش معه.. هل يتحول كورونا من جائحة لمرض موسمي؟
الأكثر قراءة
ماعز برأس قرد يثير الرعب في مصر.. ولجنة تبحث! ماعز برأس قرد يثير الرعب في مصر.. ولجنة تبحث!
يستعد للعلاج خارج مصر.. قصة مرض اللاعب عماد متعب يستعد للعلاج خارج مصر.. قصة مرض اللاعب عماد متعب
شاهد تدمير سيارات بملايين الدولارات.. مرسيدس وبورش شاهد تدمير سيارات بملايين الدولارات.. مرسيدس وبورش
جريمة هزت بغداد.. قاتل ناشطة ووالديها يكشف تفاصيل بشعة جريمة هزت بغداد.. قاتل ناشطة ووالديها يكشف تفاصيل بشعة
السعودية تجهز عملاقاً سيادياً جديداً يستهدف اختراق المراكز العشرة الأولى عالمياً السعودية تجهز عملاقاً سيادياً جديداً يستهدف اختراق المراكز العشرة الأولى عالمياً
بعد إساءته لها.. مدرس مصري يعتذر لتلميذته بالورود بعد إساءته لها.. مدرس مصري يعتذر لتلميذته بالورود
قبل أن تذهب
هل ينجح "برلين 2" فيما فشل فيه المؤتمر الأول؟
هل ينجح "برلين 2" فيما فشل فيه المؤتمر الأول؟
اكتشف المزيد