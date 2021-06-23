إصابة 3 مشجعين حضروا مباراة الدنمارك وبلجيكا بسلالة "دلتا"

ثبتت إصابة ثلاثة مشجعين حضروا مباراة الدنمارك وبلجيكا في بطولة كأس أوروبا "يورو2020" في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، بالسلالة الهندية "دلتا" لفيروس كورونا.



وقال ماغنوس هيونيك، وزير الصحة الدنماركي وهيئة سلامة المرضى، يوم الأربعاء إنه تم استدعاء 4000 متفرج من ستة ملاعب معينة لإجراء المسحة الطبية.



وتعتبر سلالة دلتا، التي تم اكتشافها لأول مرة في الهند، أكثر عدوى من سلالات فيروس كورونا الأخرى، وتتوقع هيئة الصحة في الاتحاد الأوروبي أن تشكل الإصابة بهذه السلالة 90 في المئة من جميع الإصابات الجديدة في جميع أنحاء أوروبا بحلول نهاية أغسطس المقبل.



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