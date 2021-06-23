.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

المحكمة تتهم شرطياً بقتل مهاجم اتحاد جدة السابق بالخطأ

داليان
الراحل لعب أواخر التسعينات الميلادية مع النادي السعودي

المحكمة تتهم شرطياً بقتل مهاجم اتحاد جدة السابق بالخطأ

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

اتهمت محكمة بريطانية رجل شرطة أصاب الإنجليزي داليان أتكينسون لاعب اتحاد جدة السابق، بصاعق كهربائي وركله في رأسه مرتين بالقتل الخطأ في حادثة حصلت قبل قرابة 5 أعوام.

واستغرق المحلفون في محكمة برمنغهام الملكية 18 ساعة و48 دقيقة للوصول إلى حكم بالإجماع أن الضابط بنيامين مونك والذي ادعى أن حياته كانت في خطر بسبب مهاجم أستون فيلا وشيفيلد وينزداي السابق وإبسويتش تاون بالإضافة إلى اتحاد جدة السعودي في 15 أغسطس عام 2016.

وقال مونك بحسب صحيفة "الغارديان" أمام المحكمة، إنه ركض من الخوف بعدما وجه أتكينسون، والذي بدا أنه يعاني من أزمة في صحته العقلية، تهديدات بالقتل وحطم زجاج منزله في ميدو كلوز بتيلفورد في شروبشاير.

وزعم مونك (43 عاماً) أن النجم الدولي الإنجليزي السابق كان يحاول النهوض حينما ركله في كتفه دفاعا عن النفس، وذلك بعدما نفذت خراطيش الصعق الكهربائي لديه.

واتُهم مونك بالكذب في المحكمة بشأن روايته، والركل والدوس على رأس أتكينسون بينما كان على الأرض. وهو أول ضابط شرطة يُدان بالقتل الخطأ أثناء تأدية مهامه منذ أكثر من ثلاثة عقود.

ولعب داليان أتكينسون مع اتحاد جدة في عام 1999 ولمدة بضعة أشهر، إذ حقق مع الفريق الغربي بطولة كأس الكؤوس الآسيوية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بعد كوفيد.. هل تكون موجات الحر الحاصد الأكبر للأرواح البشرية؟ بعد كوفيد.. هل تكون موجات الحر الحاصد الأكبر للأرواح البشرية؟
بسبب قطار قتل المئات.. تحول بسبب قطار قتل المئات.. تحول "الكريسماس" لمأساة بفرنسا
الأكثر قراءة
ماعز برأس قرد يثير الرعب في مصر.. ولجنة تبحث! ماعز برأس قرد يثير الرعب في مصر.. ولجنة تبحث!
مصر.. الإعدام لعراقي استأجر عاطلا لاغتصاب زوجته.. فقتلها مصر.. الإعدام لعراقي استأجر عاطلا لاغتصاب زوجته.. فقتلها
السعودية.. هذه تفاصيل الخدمات الجديدة التي تم إضافتها لتطبيق السعودية.. هذه تفاصيل الخدمات الجديدة التي تم إضافتها لتطبيق "توكلنا"
14 علامة غير متوقعة على احتمال الإصابة بسرطان الرئة 14 علامة غير متوقعة على احتمال الإصابة بسرطان الرئة
السعودية.. الترخيص لأول بنكين رقميين في المملكة السعودية.. الترخيص لأول بنكين رقميين في المملكة
خطوبة رياض محرز وتايلور وارد تكتسح البحث بغوغل ومواقع التواصل خطوبة رياض محرز وتايلور وارد تكتسح البحث بغوغل ومواقع التواصل
قبل أن تذهب
كائنات حية تواجه خطر الانقراض بسبب التغير المناخي
كائنات حية تواجه خطر الانقراض بسبب التغير المناخي
اكتشف المزيد