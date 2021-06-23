المحكمة تتهم شرطياً بقتل مهاجم اتحاد جدة السابق بالخطأ

اتهمت محكمة بريطانية رجل شرطة أصاب الإنجليزي داليان أتكينسون لاعب اتحاد جدة السابق، بصاعق كهربائي وركله في رأسه مرتين بالقتل الخطأ في حادثة حصلت قبل قرابة 5 أعوام.

واستغرق المحلفون في محكمة برمنغهام الملكية 18 ساعة و48 دقيقة للوصول إلى حكم بالإجماع أن الضابط بنيامين مونك والذي ادعى أن حياته كانت في خطر بسبب مهاجم أستون فيلا وشيفيلد وينزداي السابق وإبسويتش تاون بالإضافة إلى اتحاد جدة السعودي في 15 أغسطس عام 2016.



وقال مونك بحسب صحيفة "الغارديان" أمام المحكمة، إنه ركض من الخوف بعدما وجه أتكينسون، والذي بدا أنه يعاني من أزمة في صحته العقلية، تهديدات بالقتل وحطم زجاج منزله في ميدو كلوز بتيلفورد في شروبشاير.



وزعم مونك (43 عاماً) أن النجم الدولي الإنجليزي السابق كان يحاول النهوض حينما ركله في كتفه دفاعا عن النفس، وذلك بعدما نفذت خراطيش الصعق الكهربائي لديه.

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واتُهم مونك بالكذب في المحكمة بشأن روايته، والركل والدوس على رأس أتكينسون بينما كان على الأرض. وهو أول ضابط شرطة يُدان بالقتل الخطأ أثناء تأدية مهامه منذ أكثر من ثلاثة عقود.

ولعب داليان أتكينسون مع اتحاد جدة في عام 1999 ولمدة بضعة أشهر، إذ حقق مع الفريق الغربي بطولة كأس الكؤوس الآسيوية.