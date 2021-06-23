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بيل: أعرف أين سيلعب راموس الموسم المقبل

بيل إلى جانب راموس في مباراة سابقة

بيل: أعرف أين سيلعب راموس الموسم المقبل

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العربية.نت

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أكد الويلزي غاريث بيل معرفته بوجهة زميله السابق في نادي ريال مدريد المدافع الإسباني سيرخيو راموس خلال مؤتمر صحافي لمنتخب بلاده.

وكان ريال مدريد وراموس أعلنا الأسبوع الماضي رحيل الأخير عن فريقه بعد 16 عاما بشعار الفريق الملكي لتبدأ أنباء اهتمام فرق أخرى بالتوقيع معه.

وخلال مؤتمر صحافي لمنتخب ويلز خلال بطولة كأس أوروبا المقامة حاليا، فاجأ بيل الجميع بمعرفته عن وجهة راموس القادمة بعد سؤاله عن ذلك قائلا بسخرية "أعرف أين سيلعب الموسم المقبل.. في مركز الدفاع".

الخبر في "موندو ديبورتيفو" الإسبانية
الخبر في "موندو ديبورتيفو" الإسبانية

وفي لقاء سابق له حول مستقبله، أجاب بيل "لا أملك خيارا آخر، سأعود إلى ريال مدريد بعد فترتي معارا إلى توتنهام، وسيرجع هذا الأمر إلى مدرب ريال مدريد أنشيلوتي، وأنا في نهاية الأمر لاعب لريال مدريد".

ولعب المدافع المخضرم سيرخيو راموس 16 موسما مع ريال مدريد عند انتقاله من نادي إشبيلية، وفضى 5 منها قائدا أول للفريق كما حقق برفقة "الملكي" 22 بطولة في مسيرته.

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