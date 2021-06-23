.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

كريستنسن يشعر بالامتنان للدنماركيين بعد التجربة العصيبة

كريستنسن
أندرياس محتفلاً بعد فوز بلاده على روسيا وضمان التأهل

كريستنسن يشعر بالامتنان للدنماركيين بعد التجربة العصيبة

متابع الغاء المتابعة

كوبنهاغن - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أبدى أندرياس كريستنسن مدافع المنتخب الدنماركي لكرة القدم امتنانه للجماهير في بلاده على دعم المنتخب بشكل قوي خلال رحلته الصعبة في بطولة كأس أوروبا "يورو 2020".

وقال كريستنسن يوم الأربعاء :هذا شيء لن ننساه أبدا. فهو يشكل أمرا هائلا بالنسبة لنا. ونحن ممتنون لذلك.

وشهدت بداية مشوار المنتخب الدنماركي في "يورو 2020" حالة من الارتباك، حيث تعرض كريستيان إريكسن لاعب الفريق لنوبة قلبية وسقط على أرضية الملعب خلال المباراة الأولى أمام المنتخب الفنلندي في كوبنهاغن.

وخسرت الدنمارك تلك المباراة ثم المباراة الثانية أمام المنتخب البلجيكي المصنف الأول على العالم، لكنه استعاد توازنه بالفوز على نظيره الروسي 4 - 1 في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات دور المجموعات ليحصل ثلاث نقاط كانت كافية لتأهله إلى دور الستة عشر من المركز الثاني في المجموعة الثانية.

ويلتقي المنتخب الدنماركي في دور الستة عشر نظيره الويلزي يوم السبت المقبل في أمستردام.

وقال كريستنسن لاعب تشيلسي الإنجليزي: التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا كان إنجازا كبيرا. لكن هذا الفوز أمام روسيا كان يحمل مذاقا خاصا، نحن وبقية الدنماركيين مررنا بالكثير، لذلك حمل هذا الفوز شعورا رائعا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بعد كوفيد.. هل تكون موجات الحر الحاصد الأكبر للأرواح البشرية؟ بعد كوفيد.. هل تكون موجات الحر الحاصد الأكبر للأرواح البشرية؟
بسبب قطار قتل المئات.. تحول بسبب قطار قتل المئات.. تحول "الكريسماس" لمأساة بفرنسا
الأكثر قراءة
ماعز برأس قرد يثير الرعب في مصر.. ولجنة تبحث! ماعز برأس قرد يثير الرعب في مصر.. ولجنة تبحث!
مصر.. الإعدام لعراقي استأجر عاطلا لاغتصاب زوجته.. فقتلها مصر.. الإعدام لعراقي استأجر عاطلا لاغتصاب زوجته.. فقتلها
14 علامة غير متوقعة على احتمال الإصابة بسرطان الرئة 14 علامة غير متوقعة على احتمال الإصابة بسرطان الرئة
السعودية.. هذه تفاصيل الخدمات الجديدة التي تم إضافتها لتطبيق السعودية.. هذه تفاصيل الخدمات الجديدة التي تم إضافتها لتطبيق "توكلنا"
السعودية.. الترخيص لأول بنكين رقميين في المملكة السعودية.. الترخيص لأول بنكين رقميين في المملكة
خطوبة رياض محرز وتايلور وارد تكتسح البحث بغوغل ومواقع التواصل خطوبة رياض محرز وتايلور وارد تكتسح البحث بغوغل ومواقع التواصل
قبل أن تذهب
بها أقيمت أول مكتبة.. ماذا تعرف عن مدينة نيبور العراقية؟
بها أقيمت أول مكتبة.. ماذا تعرف عن مدينة نيبور العراقية؟
اكتشف المزيد