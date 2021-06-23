كلينسمان: لوف مدرب رائع لكنه رجل متواضع

أثنى يورغن كلينسمان المدير الفني السابق للمنتخب الألماني لكرة القدم على يواخيم لوف، مساعده السابق والمدير الفني الحالي للمنتخب الألماني، واصفا إياه بأنه مدرب لامع لكنه رجل متواضع.

وكتب كلينسمان في مقاله لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) يوم الأربعاء: لديه الكثير ليفخر به أيضا. ليس فقط قيادتنا للتتويج بلقب كأس العالم 2014، وإنما أيضا 15 عاما من العمل الاستراتيجي اللامع.

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وأضاف: بشكل عام، سيكون عالقا في الذاكرة مع فترة شهدت الكثير من الفرح لجماهير كرة القدم الألمانية والكثير من الإيجابية حول المنتخب.

وتابع: لكن الشيء الأكثر أهمية، هو أنه رجل رائع ومخلص وجدير بالثقة ودائما ما كان مصدرا للبهجة.