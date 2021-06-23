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مدرب أسكتلندا يشعر بالفخر عقب الخروج من كأس أوروبا

كلارك زلاتكو
كلارك قاد أسكتلندا في أول بطولة كبرى منذ 23 عاماً

مدرب أسكتلندا يشعر بالفخر عقب الخروج من كأس أوروبا

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غلاسكو - د ب أ

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يشعر ستيف كلارك المدير الفني للمنتخب الأسكتلندي لكرة القدم بالفخر عقب خروج الفريق من دور المجموعات ببطولة كأس أوروبا "يورو 2020" وهي أول نهائيات لبطولة كبيرة تشارك فيها أسكتلندا خلال 23 عاما.

وودع المنتخب الأسكتلندي منافسات البطولة بعدما خسر أمام نظيره الكرواتي 1 - 3 مساء الثلاثاء في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات دور المجموعات.

ويعتقد كلارك (57 عاماً) أن التفاوت في الخبرة بالبطولة الأوروبية بين المنتخبين ، كان عاملا حاسما في خروج المنتخب الأسكتلندي من دور المجموعات.

وقال في تصريحات لقناة "آي.تي في" التلفزيونية : أنا فخور باللاعبين، وبحقيقة أنهم نجحوا في الوصول إلى النهائيات للمرة الأولى خلال 23 عاما، هذا كان شيئا مهما لاسكتلندا وكذلك لهذه المجموعة من اللاعبين.

وتقدم المنتخب الكرواتي بهدف سجله نيكولا فلاسيتش في الدقيقة 17 وتعادل كالوم ماكغريغور للمنتخب الاسكتلندي في الدقيقة 42، وأضاف لوكا مودريتش الهدف الثاني للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 62، قبل أن يختتم إيفان بيرسيتش أهداف المنتخب الكرواتي في الدقيقة 77.

ورفع المنتخب الكرواتي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف أمام المنتخب التشيكي، الذي خسر أمام نظيره الإنجليزي صفر- 1، بينما تجمد رصيد المنتخب الأسكتلندي عند نقطة واحدة في قاع الترتيب ليودع البطولة.

وكان هدف ماكغريغور هو الأول للمنتخب الأسكتلندي في البطولة الأوروبية، منذ هدف ألي ماكويست في شباك سويسرا في 18 يونيو 1996.

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