مدرب النمسا: مواجهة إيطاليا في لندن.. "غير منطقية"

يرى فرانكو فودا مدرب النمسا يوم الأربعاء إنه "ليس من المنطقي" أن يواجه إيطاليا في دور 16 لبطولة أوروبا لكرة القدم في لندن مما يحرم مشجعي المنتخبين من السفر واقترح تغيير مكان المباراة.



وتقام البطولة التي يشارك فيها 24 منتخبا في عدة مدن حول القارة وتحتفظ كل مدينة بقيودها الخاصة للسفر وسط وباء كوفيد-19 وقواعدها الحكومية للتباعد الاجتماعي التي تحدد عدد المشجعين بالمباريات.



وتفرض بريطانيا على الوافدين الجدد إليها البقاء 10 أيام في الحجر الصحي مما يجعل من المستحيل على مشجعي إيطاليا والنمسا حضور مباراة دور 16 في ويمبلي يوم السبت.



وأبلغ فودا صحيفة "كلاينه تسايتونغ" النمساوية: كما هو الحال غالبا لن تحضر جماهير النمسا في الاستاد أو جماهير إيطاليا وليس من المنطقي اللعب في لندن.



وتبدو إيطاليا معتادة على أدوار خروج المهزوم لكنها المرة الأولى للنمسا التي لم يسبق لها الفوز في مباراة ببطولة أوروبا قبل النسخة الحالية لذا فإن الغياب عن أول مشاركة بدور 16 سيزعج جماهيرها بشكل خاص.



وحذرت وزارة الخارجية النمساوية عبر موقعها على الإنترنت: ننصح بشدة بعدم السفر لحضور مباراة الدور الثاني أمام إيطاليا يوم 26 يونيو 2021 في ويمبلي.



وطالب فودا الاتحاد الأوروبي بالتدخل، وتابع: أتمنى ايجاد حل من أجل الجماهير ومن الخيارات تغيير مكان المباراة وأتمنى حضور أكبر عدد ممكن وهذه أمنية من القلب.

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