مهاجرون من خارج الحدود يتألقون في بطولة أوروبا

ينشط عدد من اللاعبين في بطولة كأس أوروبا "يورو 2020" المقامة حالياً في 11 مدينة مختلفة في القارة العجوز، ولدوا في بلدان تختلف عن الجنسيات التي يدافعون عن ألوانها حالياً، سواء من داخل القارة أو حتى خارجها.

واستطاعت إيطاليا الحصول على العلامة الكاملة في دور المجموعات بفضل جهود فريق كامل تكتنز قائمته 3 لاعبين ولدوا في البرازيل، واليوم يأخذون إيطاليا إلى ثمن النهائي.

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وولد الثلاثي جورجينيو والظهير الأيسر إيمرسون بالميري وزميلهم تولوي في البرازيل، قبل الانتقال في مراحل مختلفة من حياتهم إلى الدولة الواقعة في جنوب القارة العجوز في بداية مشوارهم الاحترافي، وحصلوا على الجنسية الإيطالية وانضموا إلى المنتخب الوطني.

وشهدت ياوندي عاصمة الكاميرون ولادة اثنين من لاعبي منتخب سويسرا الحاليين وهما بريل إمبولو وإيفون مفوغو، وحصلا على الجنسية السويسرية بعد ذلك وأصبحا لاعبين دوليين بين عامي 2015 و2018.



وفي المقابل تعود أصول النجم السويسري الأبرز شيردان شاكيري إلى كوسوفو التي ولد فيها، فيما ولد زميله إدمير محمدي في يوغوسلافيا وتحديداً فيما يعرف اليوم بمقدونيا الشمالية.

وفرت عائلة كريستيان بينتيكي من زائير "الكونغو الديموقراطية حالياً" في العام 1993 وذلك بعد 3 أعوام من ولاديته، واليوم يكمل مهاجم كريستال بالاس عامه الحادي عشر منذ ارتدى قميص المنتخب البلجيكي.

وفي منتخب فنلندا، ينشط نيكو هامالالنين والمولد في أميركا لأب أميركي وأم فنلندية، إذ بدأ مشواره في كرة القدم عبر نادي دالاس الأميركي قبل الانتقال إلى إنجلترا واختيار تمثيل منتخب فنلندا، أما زميله توماس لام المولود في هولندا لأب هولندي ووالدة فنلندية فقد ترعرع في هولندا وحتى الآن ينشط في دوريها.



ولعب ماريو فيرنانديز مع منتخب البرازيل الأول مباراة واحدة في عام 2012، قبل أن ينتقل إلى روسيا التي حصل على جنسيتها ومثل منتخبها في كأس العالم الأخيرة.

وولد تياغو ألكانتارا في إيطاليا لأبوين برازيلني ووالده هو اللاعب الدولي مازينيو الحاصل على كأس العالم 1994، قبل أن يستقر في إسبانيا ليلعب مع سلتا فيغو، ومنها حصل اللاعب الشاب على الجنسية الإسبانية.

ويعرف المجري لوك نيكو بأنه من مواليد فرنسا التي شهدت بدايته في عالم كرة القدم، قبل أن يستقر في المجر عام 2015 ويحصل على جنسيتها ويمثل المنتخب الوطني في المحفل القاري الكبير.

وولد ستيف مانداندا في كينشاسا عاصمة زائير "الكونغو الديموقراطية حالياً" وغادرها إلى فرنسا عندما كان عمره عامين، وهو يلعب مع منتخب "الديوك" منذ 2008.



وتحمل قائمة البرتغال 3 لاعبين ولدوا خارج البلاد، وهم بيبي المولود في البرازيل، ودانييلو بيريرا المولود في غينيا بيساو وأخيراً ويليام كارفالو المولود في أنغولا.



وولد مارلوس لاعب منتخب أوكرانيا في البرازيل، ولم يعش في البلاد التي يدافع عن ألوانها في بطولة أوروبا حتى 2012، أما زميله ديفيد تشيكانوف فأبصر النور في إسرائيل قبل الانتقال إلى أوكرانيا.