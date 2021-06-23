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هدف مبكر يمنح إنجلترا الفوز وصدارة المجموعة الرابعة

لقطة هدف ستيرلينغ

هدف مبكر يمنح إنجلترا الفوز وصدارة المجموعة الرابعة

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لندن - رويترز

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أحرز رحيم سترلينغ هدفا مبكرا لتفوز إنجلترا 1-صفر على جمهورية التشيك وتتصدر المجموعة الرابعة في بطولة أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء.

وبهذا الهدف الذي جاء بضربة رأس ضمن المنتخب الإنجليزي أيضا العودة لاستاد ويمبلي من أجل مباراة دور الستة عشر الأسبوع المقبل حيث يلتقي مع صاحب المركز الثاني في المجموعة السادسة والذي سيتحدد الثلاثاء.

وأنهى المنتخب الإنجليزي الذي يخلو سجله من الهزائم الدور الأول بسبع نقاط متقدما على كرواتيا التي احتلت المركز الثاني بعد تغلبها 3-1 على أسكتلندا في غلاسكو.

واحتل المنتخب التشيكي الذي بدا عليه الإرهاق المركز الثالث في المجموعة لكن ضمن رغم ذلك التأهل بحصوله على أربع نقاط.

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