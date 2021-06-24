ألمانيا تفلت من فخ المجر وتتأهل إلى ثمن النهائي

خطف المنتخب الألماني تعادلاً ثميناً من ضيفه المجري 2 - 2 في ختام مباريات دور المجموعات في بطولة كأس أوروبا "يورو 2020".

وعلى ملعب (أليانز أرينا)، نجا المنتخب الألماني من الفخ المجري وتجنب الخروج المبكر من الدور الأول للبطولة، بتعادله المثير 2 - 2 مع ضيفه منتخب المجر.

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وتقدمت المجر بهدف مباغت، حمل توقيع آدم شالاي في الدقيقة 11، لكن كاي هافيرتز أحرز هدف التعادل للمنتخب الألماني في الدقيقة 66.

لم يهنأ منتخب ألمانيا بهدف التعادل كثيرا، بعدما سجلت المجر الهدف الثاني عبر أندراس شافير في الدقيقة 68، لكن ليون غوريتسكا أنقذ المنتخب الألماني بإحرازه هدف التعادل في الدقيقة 84، ليحرم المجريين من تحقيق المفاجأة.