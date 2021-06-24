الاتحاد الكولومبي يطالب باستبعاد الحكم بيتانا

طالب الاتحاد الكولومبي لكرة القدم منظمي بطولة كوبا أميركا بإيقاف الحكم الذي أدار مباراة خسرتها 2-1 أمام البرازيل. وتأخرت البرازيل لأول مرة في ثماني مباريات لكنها ردت بهدف مثير للجدل قبل أن تخطف الفوز على كولومبيا في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ودخلت حاملة اللقب المباراة بعد الفوز في آخر تسع مواجهات لكن اهتزت شباكها بعد عشر دقائق عندما أحرز لويس دياز هدفا مذهلا. وأرسل خوان كوادرادو تمريرة عرضية من الناحية اليمنى وقفز دياز لاعب وسط بورتو بشكل أكروباتي ليسدد كرة مباشرة في مرمى فيفرتون.

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واستحوذت البرازيل على الكرة وصنعت كل الفرص لكن كولومبيا قامت بعمل رائع في إغلاق المساحات أمام هجوم صاحبة الأرض. وأدركت البرازيل التعادل قبل 12 دقيقة من النهاية بشكل مثير للجدل.

ومع انطلاق البرازيل في هجمة اصطدمت الكرة في الحكم نستور بيتانا وانتظر لاعبو كولومبيا إيقاف اللعب لكن الحكم الأرجنتيني، الذي أدار نهائي كأس العالم 2018، أشار بمواصلة اللعب.

واستغلت البرازيل ذلك وحول روبرتو فيرمينو تمريرة عرضية بضربة رأس داخل مرمى ديفيد أوسبينا الذي افلتت الكرة من يده في الليلة التي عادل فيها رقم كارلوس فالديراما القياسي بالمشاركة في 111 مباراة مع المنتخب. واحتج لاعبو كولومبيا على احتساب الهدف حتى بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

وأدت الاحتجاجات إلى احتساب عشر دقائق وقت بدل ضائع وزاد كاسيميرو من آلام كولومبيا عندما هز الشباك بضربة رأس بعد ركلة ركنية في اللحظات الأخيرة ليمنح البرازيل فوزها الثالث في ثلاث مباريات في البطولة.

وقال الاتحاد الكولومبي في شكواه "تقنية حكم الفيديو المساعد أوضحت للحكم أن تمريرة اللاعب البرازيلي التي ارتدت من الحكم كانت في طريقها للاعب من كولومبيا" وطالب اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) بإيقاف الحكم.

واتخذ الكونميبول اليوم الخميس خطوة مفاجئة بكشف المحادثة التي دارت بين الحكم ومسؤولي تقنية الفيديو، وقال إن "الواقعة لم تتسبب في هجمة واعدة" لذا لم يكن يجب إيقاف اللعب.