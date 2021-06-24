.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

تأهل فرنسا والبرتغال في ليلة رونالدو التاريخية

رونالدو كانتي البرتغال فرنسا
رونالدو يحاول تجاوز الفرنسي نغولو كانتي خلال المباراة

تأهل فرنسا والبرتغال في ليلة رونالدو التاريخية

متابع الغاء المتابعة

بودابست - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

كان النجم البرتغالي على موعد مع التاريخ خلال تعادل منتخب بلاده 2 - 2 مع نظيره الفرنسي اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة للمجموعة السادسة من مرحلة المجموعات ببطولة كأس أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".

وأنهى المنتخب الفرنسي الذي ضمن تأهله لدور الـ16 قبل خوض المباراة، مشواره في المجموعة وهو متربعا على الصدارة برصيد خمس نقاط، متفوقا بفارق نقطة وحيدة على أقرب ملاحقيه وهما منتخبا ألمانيا والبرتغال، صاحبا المركزين الثاني والثالث على الترتيب، اللذين رافقاه للأدوار الإقصائية، فيما تذيلت المجر الترتيب بنقطتين، وتخرج من المسابقة رسميا.

وعلى ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة المجرية بودابست، بادر رونالدو بالتسجيل لمصلحة البرتغال في الدقيقة 31 من ركلة جزاء، لكن كريم بنزيمة أدرك التعادل لفرنسا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء أيضا.

وأضاف بنزيمة الهدف الثاني لفرنسا في الدقيقة 47، غير أن رونالدو أحرز هدف التعادل للبرتغال في الدقيقة 60 من ركلة جزاء أيضا، ليرفع رصيده التهديفي مع منتخب البرتغال إلى 109 أهداف، ويعادل الرقم القياسي للإيراني علي دائي كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف الدولية في تاريخ كرة القدم.

وعزز رونالدو رقمه القياسي في قائمة الهدافين التاريخيين لبطولة كأس أوروبا برصيد 14 هدفا، كما أنه هداف هذه النسخة برصيد خمسة أهداف حتى الآن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بعد كوفيد.. هل تكون موجات الحر الحاصد الأكبر للأرواح البشرية؟ بعد كوفيد.. هل تكون موجات الحر الحاصد الأكبر للأرواح البشرية؟
بسبب قطار قتل المئات.. تحول بسبب قطار قتل المئات.. تحول "الكريسماس" لمأساة بفرنسا
الأكثر قراءة
السعودية.. هذه تفاصيل الخدمات الجديدة التي تم إضافتها لتطبيق السعودية.. هذه تفاصيل الخدمات الجديدة التي تم إضافتها لتطبيق "توكلنا"
السعودية.. الترخيص لأول بنكين رقميين في المملكة السعودية.. الترخيص لأول بنكين رقميين في المملكة
سلطنة عمان تعرض منح إقامة 10 سنوات للمستثمرين الأجانب سلطنة عمان تعرض منح إقامة 10 سنوات للمستثمرين الأجانب
المحكمة تتهم شرطياً بقتل مهاجم اتحاد جدة السابق بالخطأ المحكمة تتهم شرطياً بقتل مهاجم اتحاد جدة السابق بالخطأ
تقرير أممي: إعدام نحو 267 شخصا.. وطهران تتحدث عن 91 فقط تقرير أممي: إعدام نحو 267 شخصا.. وطهران تتحدث عن 91 فقط
الجيش الإسرائيلي استهدف منشأة نووية إيرانية حساسة بمسيرات مفخخة الجيش الإسرائيلي استهدف منشأة نووية إيرانية حساسة بمسيرات مفخخة
قبل أن تذهب
أول وعد لم يستطع بايدن تحقيقه!
أول وعد لم يستطع بايدن تحقيقه!
اكتشف المزيد