حارس كرواتيا: هناك طريقة واحدة لجعل إسبانيا تشعر بالقلق

قال دومينيك ليفاكوفيتش حارس كرواتيا إن منتخب بلاده يحتاج إلى الاستحواذ على الكرة لأكبر فترة ممكنة لإزعاج إسبانيا خلال مواجهة دور الستة عشر في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم في كوبنهاغن يوم الاثنين من أجل امتلاك فرصة في التأهل إلى دور الثمانية.



وبلغت كرواتيا الأدوار الإقصائية بالفوز 3-1 على أسكتلندا يوم الثلاثاء ضمن المجموعة الرابعة، وتصبح على موعد مع إسبانيا التي تأهلت من المجموعة الخامسة بعد الفوز الساحق 5-صفر على سلوفاكيا.



وجاء الفوز على أسكتلندا ليمنح كرواتيا دفعة بعد الظهور بشكل متواضع خلال الخسارة 1-صفر أمام إنجلترا والتعادل 1-1 مع جمهورية التشيك، لكن ليفاكوفيتش قال إنه يجب الآن نسيان مراحل الصعود والهبوط خلال دور المجموعات.



وقال ليفاكوفيتش في مؤتمر صحافي من مقر معسكر كرواتيا في روفيني يوم الخميس: مرحلة الأدوار الإقصائية تشبه بطولة جديدة تماما، ورغم أن إسبانيا تملك تشكيلة مليئة باللاعبين البارزين، أنا متأكد أنهم سيشعرون بالقلق من مواجهتنا.



وأضاف: نحتاج إلى الاحتفاظ بالكرة لأطول وقت ممكن، ونجعل المنافس يشعر بالقلق لأنه لا يحب اللعب أمام فرق تلعب بهذا الأسلوب. ستكون الأمور صعبة لكن في هذه المرحلة من البطولة يتبقى فقط أفضل الفرق. بداية من الآن يجب الفوز بكل مباراة حتى تصبح بطل أوروبا.



وفازت كرواتيا 3-2 على أرضها أمام إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية موسم 2018-2019 بعد الخسارة 6-صفر خارج أرضها، كما انتصرت كرواتيا 2-1 على المنتخب الإسباني في بطولة أوروبا 2016.



ولم يكن زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا سعيدا بأن بلاده ستلعب ضد إسبانيا، وليس السويد التي انتزعت صدارة المجموعة الخامسة بعد هدف الفوز 3-2 على بولندا في الوقت بدل الضائع.



وقال داليتش: نحن سنواجه أحد أقوى الفرق المتبقية في البطولة ويتميز المنافس بالسرعة والقوة وأظهر إمكاناته أمام سلوفاكيا. ستكون مباراة قوية وتمثل تحديا حقيقيا لكن أظهرنا في المواجهة الثانية في دوري الأمم أنه يمكننا الصمود.



وسيتأهل الفائز من هذه المواجهة للعب ضد فرنسا بطلة العالم أو سويسرا في دور الثمانية.

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