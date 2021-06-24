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داميانوفيتش ينضم لهداف "أبطال آسيا" التاريخي

بعد تسجيله في المباراة

داميانوفيتش ينضم لهداف "أبطال آسيا" التاريخي

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هونغ كونغ - رويترز

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شارك الدولي السابق لمنتخب الجبل الأسود ديان داميانوفيتش في صدارة هدافي دوري أبطال آسيا لكرة القدم عبر التاريخ، بعدما أحرز الهدف الثاني لفريقه كيتشي من هونغ كونغ في الفوز 2-صفر على بورت التايلاندي في بوريرام اليوم الخميس.

وأطلق المهاجم البالغ عمره 39 عاما، الذي انضم إلى بطل هونغ كونغ في فبراير الماضي بعدما قضى معظم مسيرته في كوريا الجنوبية، تسديدة من 12 مترا ليرفع رصيده إلى 37 هدفا في البطولة ليتساوى مع المهاجم الكوري الجنوبي لي دونغ-جووك.

وقال داميانوفيتش عن أمله في تجاوز رصيد لي "الآن، سأحاول الانفراد بالرقم القياسي. لدي خمس مباريات وخمس فرص اخرى. أدرك أنه مع زملائي في الفريق يمكنني تحقيق ذلك".

وتقدم كيتشي عكس سير المباراة ضمن الجولة الأولى للمجموعة العاشرة عبر تسديدة مباشرة من روبرتو في الدقيقة 37، وأضاف داميانوفيتش الهدف الثاني قبل 11 دقيقة من النهاية.

ورفع الفوز رصيد كيتشي إلى ثلاث نقاط متساويا مع سيريزو أوساكا الياباني في صدارة المجموعة عقب فوزه على قوانغتشو إف.سي قليل الخبرة 2-صفر في المباراة الثانية بالمجموعة ذاتها.

وسجل هيرواكي أوكونو وتياغو بانغنوسات هدفي الفريق الياباني من ضربتي رأس ليفوز على قوانغتشو إف.سي الذي اعتمد على تشكيلة من الشبان بعد إرسال فريق من أكاديمية النادي إلى تايلاند بسبب قيود الحجر الصحي المفروضة في الصين.

وتخوض أندية شرق آسيا مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا في بيئات معزولة في تايلاند وأوزبكستان بسبب جائحة كوفيد-19.

وتتأهل الفرق المتصدرة للمجموعات الخمس بالإضافة إلى أفضل ثلاثة فرق تحتل المركز الثاني إلى دور الستة عشر، وستنضم إلى ثمانية فرق تأهلت بالفعل عن منطقة الغرب التي أنهت دور المجموعات في أبريل الماضي. وستقام الأدوار الإقصائية في سبتمبر أيلول على أن تجرى المباراة النهائية في نهاية نوفمبر المقبل.

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