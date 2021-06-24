.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

دي لورينزو محذراً النمسا: نحن إيطاليا.. ندخل الملعب للفوز

دي لورينزو مدافع المنتخب الإيطالي في لقاء سابق ضد سويسرا

دي لورينزو محذراً النمسا: نحن إيطاليا.. ندخل الملعب للفوز

متابع الغاء المتابعة

روما - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

قال جيوفاني دي لورينزو مدافع المنتخب الإيطالي لكرة القدم، يوم الخميس، إن ديفيد ألابا لاعب مهم للمنتخب النمساوي، الذي صعد للمرة الأولى في دور الـ16، ولكنه لديه لاعبون آخرون خطيرون.

ويلتقي المنتخب الإيطالي بعدما حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات، مع المنتخب النمساوي في لندن السبت في الدور الأول من الأدوار الاقصائية.

يذكر أن ألابا، الذي سينتقل من بايرن ميونخ إلى ريال مدريد عقب البطولة، يلعب في الدفاع ولكن لديه الكثير من الموهبة، كما أنه عادة صانع أهداف في المنتخب النمساوي أيضا.

وقال دي لورينزو عن ألابا "29 عاما": إنه لاعب مهم للغاية، ولكن يحب أن نراقب الفريق كله والبحث عن نقطة ضعفهم.

ويواجه المنتخب الإيطالي أول مباراة له في يورو2020 خارج روما.

وقال لاعب نابولي في مؤتمر صحافي : لسنا خائفين. الآن تأتي أفضل المباريات، مباريات الفوز أو الخروج. نحن إيطاليا. ندخل الملعب من أجل الفوز.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خبر يفجع الوسط الفني.. وفاة مخرج مصري شهير خبر يفجع الوسط الفني.. وفاة مخرج مصري شهير
تحلق لمدة عام دون توقف.. تحلق لمدة عام دون توقف.. "درون" تنافس الأقمار الصناعية
الأكثر قراءة
السعودية.. الترخيص لأول بنكين رقميين في المملكة السعودية.. الترخيص لأول بنكين رقميين في المملكة
المحكمة تتهم شرطياً بقتل مهاجم اتحاد جدة السابق بالخطأ المحكمة تتهم شرطياً بقتل مهاجم اتحاد جدة السابق بالخطأ
تأهل فرنسا والبرتغال في ليلة رونالدو التاريخية تأهل فرنسا والبرتغال في ليلة رونالدو التاريخية
المذيع الإخواني معتز مطر يعلن وقف بث برنامجه على مواقع التواصل بطلب من تركيا المذيع الإخواني معتز مطر يعلن وقف بث برنامجه على مواقع التواصل بطلب من تركيا
فتاة التيك توك التي شغلت مصر.. محاميها يكشف تطورا مهما فتاة التيك توك التي شغلت مصر.. محاميها يكشف تطورا مهما
تركيا تطلب من تركيا تطلب من "الإخوان" إيقاف أنشطتهم الإعلامية نهائياً من أراضيها
قبل أن تذهب
طلاب نازحون في إدلب يدرسون في وضع استثنائي بلا مدارس أو دفاتر
طلاب نازحون في إدلب يدرسون في وضع استثنائي بلا مدارس أو دفاتر
اكتشف المزيد