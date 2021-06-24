دي لورينزو محذراً النمسا: نحن إيطاليا.. ندخل الملعب للفوز

قال جيوفاني دي لورينزو مدافع المنتخب الإيطالي لكرة القدم، يوم الخميس، إن ديفيد ألابا لاعب مهم للمنتخب النمساوي، الذي صعد للمرة الأولى في دور الـ16، ولكنه لديه لاعبون آخرون خطيرون.

ويلتقي المنتخب الإيطالي بعدما حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات، مع المنتخب النمساوي في لندن السبت في الدور الأول من الأدوار الاقصائية.

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يذكر أن ألابا، الذي سينتقل من بايرن ميونخ إلى ريال مدريد عقب البطولة، يلعب في الدفاع ولكن لديه الكثير من الموهبة، كما أنه عادة صانع أهداف في المنتخب النمساوي أيضا.

وقال دي لورينزو عن ألابا "29 عاما": إنه لاعب مهم للغاية، ولكن يحب أن نراقب الفريق كله والبحث عن نقطة ضعفهم.

ويواجه المنتخب الإيطالي أول مباراة له في يورو2020 خارج روما.

وقال لاعب نابولي في مؤتمر صحافي : لسنا خائفين. الآن تأتي أفضل المباريات، مباريات الفوز أو الخروج. نحن إيطاليا. ندخل الملعب من أجل الفوز.