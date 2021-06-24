.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

رأسية كاسيميرو تؤهل البرازيل وتعقد حظوظ كولومبيا في فوز "مثير للجدل"

الهدف جاء في الدقيقة 100

رأسية كاسيميرو تؤهل البرازيل وتعقد حظوظ كولومبيا في فوز "مثير للجدل"

متابع الغاء المتابعة

ريو دي جانيرو - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

تأخرت البرازيل لأول مرة في ثماني مباريات لكنها ردت بهدف مثير للجدل قبل أن تخطف الفوز 2-1 على كولومبيا في الوقت المحتسب بدل الضائع في كأس كوبا أميركا لكرة القدم الليلة الماضية.

ودخلت حاملة اللقب المباراة بعد الفوز في آخر تسع مواجهات لكن اهتزت شباكها بعد عشر دقائق عندما أحرز لويس دياز هدفا مذهلا.

وأدركت البرازيل التعادل عبر روبرتو فيرمينو قبل 12 دقيقة من النهاية وسط احتجاجات من لاعبي كولومبيا بعدما رفض الحكم نستور بيتانا إيقاف اللعب بعد اصطدام الكرة به.

وأدت الاحتجاجات إلى احتساب عشر دقائق وقت بدل ضائع وزاد كاسيميرو من آلام كولومبيا عندما هز الشباك بضربة رأس بعد ركلة ركنية في اللحظات الأخيرة ليمنح البرازيل فوزها الثالث في ثلاث مباريات في البطولة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بعد كوفيد.. هل تكون موجات الحر الحاصد الأكبر للأرواح البشرية؟ بعد كوفيد.. هل تكون موجات الحر الحاصد الأكبر للأرواح البشرية؟
بسبب قطار قتل المئات.. تحول بسبب قطار قتل المئات.. تحول "الكريسماس" لمأساة بفرنسا
الأكثر قراءة
السعودية.. الترخيص لأول بنكين رقميين في المملكة السعودية.. الترخيص لأول بنكين رقميين في المملكة
المحكمة تتهم شرطياً بقتل مهاجم اتحاد جدة السابق بالخطأ المحكمة تتهم شرطياً بقتل مهاجم اتحاد جدة السابق بالخطأ
سلطنة عمان تعرض منح إقامة 10 سنوات للمستثمرين الأجانب سلطنة عمان تعرض منح إقامة 10 سنوات للمستثمرين الأجانب
تقرير أممي: إعدام نحو 267 شخصا.. وطهران تتحدث عن 91 فقط تقرير أممي: إعدام نحو 267 شخصا.. وطهران تتحدث عن 91 فقط
بدء تحقيق أميركي في صلة حالات نادرة لالتهاب القلب بلقاحي فايزر وموديرنا بدء تحقيق أميركي في صلة حالات نادرة لالتهاب القلب بلقاحي فايزر وموديرنا
وزير الدفاع الروسي: نتوقع حربا أهلية في أفغانستان بعد انسحاب الناتو وزير الدفاع الروسي: نتوقع حربا أهلية في أفغانستان بعد انسحاب الناتو
قبل أن تذهب
المعارضة التونسية تضغط لإسقاط المشيشي.. والغنوشي يناور لتحجيم الرئاسة
المعارضة التونسية تضغط لإسقاط المشيشي.. والغنوشي يناور لتحجيم الرئاسة
اكتشف المزيد