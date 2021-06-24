سانتوس: نحن أقوياء ولدينا روح عظيمة

أثنى فرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي على قوة شخصية فريقه بعدما أبقى على حظوظه في الدفاع عن لقبه، في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" قائمة بعد التعادل 2-2 مع المنتخب الفرنسي في بودابست.

وسجل كريستيانو رونالدو ركلة جزاء في كل شوط ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم الإيراني علي دائي كأكثر لاعب تسجيل للأهداف الدولية عبر التاريخ برصيد 109 أهداف.

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وبعد أن سجل كريم بنزيمة الهدف الثاني للمنتخب الفرنسي في المباراة التي أقيمت على ملعب بوشكاش أرينا، والذي أدى إلى تقدم المنتخب الفرنسي 2 - 1 بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني، كان المنتخب البرتغالي، الذي تعرض للخسارة 2 - 4 أمام ألمانيا في الجولة الماضية، في طريقه لتوديع البطولة.

ولكن نجم وقائد الفريق كريستيانو رونالدو تسبب في أن تلمس الكرة يد جول كوندي، ليطلق الحكم ماتيو لاهوز صافرته محتسبا ركلة جزاء سددها بنجاح رونالدو.

وقال سانتوس، مدرب البرتغال، للصحافيين: ما أعجبني حقا هو السلوك الجماعي للفريق. عندما تم سؤالي عما يتعين فعله بشكل مختلف عما فعلناه أمام ألمانيا، قلت إن الأمر سيتعلق بنا. كنا أقوياء، ومتسقين، ولدينا روح عظيمة. يمكننا مواصلة التطور.في الشوط الثاني لم تكن بدايتنا جيدة، ولكننا أعدنا تجميع صفوفنا.

وشارك جواو بالينيا في الشوط الثاني بدلا من دانيلو بيريرا، الذي تعرض لضربة موجعة في الرأس عندما عرقله هوجو لوريس، حارس فرنسا، والتي احتسبت ركلة جزاء سجل منها رونالدو الهدف الأول للبرتغال.

وقام بالينيا بدوره في تطبيق خطة سانتوس بعد أن استغل بنزيمة تمريرة بول بوجبا البينية وسجل منها الهدف الثاني للمنتخب الفرنسي لتزداد الضغوط على المنتخب البرتغالي، حامل اللقب.

وقال بالينيا لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا": مباراة ألمانيا أعطتنا درسا. تطور الفريق كثيرا، دافع بشكل أكثر إحكاما، أدار المباراة بشكل أفضل عندما تكون معه الكرة، وهذا انعكس اليوم.

وأضاف: المدرب طلب مني أن أكون أكثر تمركزا، أن أكون أكثر إحكاما في وسط الملعب، وألا أعطي مساحات للاعبي خط الوسط ولا أنطوان غريزمان.

وينتظر المنتخب البرتغالي مباراة صعبة في دور الستة عشر حيث يواجه المنتخب البلجيكي في إشبيلية يوم الأحد المقبل، حيث يحصل المنتخب البلجيكي على يومين إضافيين للراحة، بعد أن حقق الفوز في مبارياته الثلاثة بدور المجموعات.

وأضاف سانتوس: الآن يجب أن نفكر في المنتخب البلجيكي، المنافس الصعب. إذا نظرنا للتصنيف، فهم يتصدرونه. ولكن دعونا نقيم وندرك ما يتعين علينا فعله في هذه المباراة.