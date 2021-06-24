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فينالدوم يهدد بمغادرة الملعب حال تعرضه لإهانات عنصرية

فينالدوم خلال المؤتمر الصحافي

فينالدوم يهدد بمغادرة الملعب حال تعرضه لإهانات عنصرية

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أمستردام - د ب أ

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طالب جورجينيو فينالدوم قائد المنتخب الهولندي لكرة القدم، الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) بحماية اللاعبين في مواجهة الإهانات العنصرية التي من الممكن أن يتعرضوا لها خلال مباراتهم بدور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأوروبية الحالية (يورو 2020).

ويلتقي المنتخب الهولندي نظيره التشيكي يوم الأحد المقبل بالعاصمة المجرية بودابست في الدور الثاني (دور الستة عشر) للبطولة الأوروبية.

وقال فينالدوم يوم الخميس في معسكر المنتخب الهولندي بمدينة زيست : إذا حدث هذا ، على اليويفا أن يتدخل. عليكم أن تتفهموا أنه في حالة عدم تدخل اليويفا ، فإنه سيضع بهذا مسؤولية ضخمة على اللاعبين. يتعين على اليويفا حماية اللاعبين. يجب ألا يكون هذا مسؤولية اللاعبين.

وفي الأسبوع الماضي، وخلال المباراة بين منتخبي المجر وفرنسا في بودابست ، تعرض كيليان مبابي نجم هجوم المنتخب الفرنسي لإهانات عنصرية من الجماهير المتواجدة في المدرجات.

ودشن اليويفا بعدها تحقيقا، ولكن حكم المباراة لم يبد أي ردة فعل تجاه هذه الأحداث خلال اللقاء.

ويرى فينالدوم، ذو البشرة السوداء مثل مبابي، أن الكثير من الخطوات يجب اتخاذها بهذا الشأن قبل المباراة المرتقبة في بودابست.

ويضع فينالدوم في هذه المباراة عبارة "حب واحد" على شارة القيادة. ولا يستبعد فينالدوم مغادرة الملعب حال تعرض لإهانات عنصرية.

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