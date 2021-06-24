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مدافع بلجيكا: مواجهة البرتغال لا تقلقنا

مدافع بلجيكا في مواجة روسيا

مدافع بلجيكا: مواجهة البرتغال لا تقلقنا

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بروكسل - رويترز

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قال توبي ألدرفيريلد مدافع بلجيكا يوم الخميس، إن منتخب بلاده لا يشعر بأي قلق من مواجهة البرتغال حاملة لقب بطولة أوروبا لكرة القدم في دور الستة عشر للبطولة، وأشار إلى أن المنافس السهل قد يكون سببا في تراجع قوة الفريق.

وقال في مؤتمر صحفي عقب احتلال البرتغال المركز الثالث في المجموعة السادسة إثر نهاية مثيرة لدور المجموعات في البطولة "لا أعتقد أنك ستشعر بالسعادة أوالاستياء من منافس ما".

عندما كانت المجر متقدمة على ألمانيا والبرتغال متعادلة مع فرنسا، قبل نهاية مباراتي المجموعة السادسة، بلجيكا كانت قريبة من مواجهة المجر بدلا من البرتغال في دور الستة عشر في إشبيلية يوم الأحد المقبل. لكن هدف التعادل المتأخر لألمانيا في ميونخ دفع البرتغال لاحتلال المركز الثالث وأقصى المجر من البطولة.

وأضاف ألدرفيريلد "كان من المفترض مواجهة المجر بدلا من البرتغال وحينها بدأ الجميع يفكر ‭'‬هل ستكون مواجهة سهلة‭'‬. من الصعب للغاية تحويل هذا التفكير إلى الشراسة والقوة التي تحتاجها هذه النوعية من المباريات. سنواجه الآن فريقا قويا وهذا سيجبرنا على بذل قصارى جهدنا. أعتقد أنهم (البرتغال) فريق قوي للغاية ويصعب الفوز عليه، يملكون الكثير من الجودة. فريق متماسك للغاية، يعرف كيفية خوض المباريات الكبيرة في البطولات الكبرى. يملكون الكثير من الخبرة أيضا، لذلك أعتقد أنه يجب أن نقدم أقصى ما لدينا للفوز عليهم. بالطبع الجميع يتحدث عن كريستيانو رونالدو، أنه واحد بين أفضل اللاعبين في العالم لكنهم لا يملكون رونالدو فقط، يوجد الكثير من اللاعبين الجيدين حوله يصنعون له الفرص".

لكن ألدرفيريلد يصر على أن بلجيكا متصدرة التصنيف العالمي "متعطشة ولديها الرغبة في تحقيق النجاح" في بطولة أوروبا 2020.

وأضاف "نملك ما يكفي من الخبرة والجميع يعرف قدرنا. اللاعبون الذين سيشاركون على أتم الاستعداد للمباراة". لكن ألدرفيريلد يصر على أن بلجيكا متصدرة التصنيف العالمي "متعطشة ولديها الرغبة في تحقيق النجاح" في بطولة أوروبا 2020.

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