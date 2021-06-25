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راشفورد يدرس خضوعه لجراحة في الكتف

راشفورد
راشفورد مع المنتخب الإنجليزي

راشفورد يدرس خضوعه لجراحة في الكتف

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لندن - د ب أ

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من المحتمل أن يخضع ماركوس راشفورد مهاجم فريق مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي لكرة القدم لجراحة في الكتف عقب نهاية بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

ويلعب راشفورد رغم شعوره بألم شديد منذ تعرضه لتمزق عضلي في كتفه الأيسر في مباراة أرسنال التي أقيمت في نوفمبر.

ويمكن أن يخضع راشفورد "23 عاما"، الذي سجل 21 هدفا وصنع 15 هدفا في كل المسابقات لمانشستر يونايتد في الموسم الماضي، للجراحة قبل إنطلاق موسم 2021 - 2022.

وقال راشفورد : إما الخضوع لجراحة أو لا، لست متأكدا بنسبة مئة بالمئة إذا كنت بحاجة إليها، لذلك سأتقبل الأمر أيما كان. سأنهي بطولة أمم أوروبا بقوة، ولدي أسابيع قليلة للراحة فقط وتحديد ما سأفعله. تركيزي منصب هنا. وعندما تنتهي البطولة، سأسأل السؤال.

وحتى الآن شارك راشفورد ثلاث مرات كبديل في بطولة أمم أوروبا ويعلم أن لديه الكثير ليقدمه قبل مواجهة دور الستة عشر مع المنتخب الألماني في ويمبلي الثلاثاء المقبل.

وقال راشفورد : بكل وضوح لا أقدم أفضل أداء عندي وما أعرف أن بإمكاني تقديمه.

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