غاريث بيل: نحن دائماً غير مرشحين

قال غاريث بيل إن منتخب ويلز لكرة القدم اعتاد أن يكون الفريق غير المرشح، خاصة أن منافسه في دور الستة عشر ببطولة أمم أوروبا، المنتخب الدنماركي مدعوم بقوة حول أوروبا عقب تعرض لاعبه كريستيان إيركسن لسكتة قلبية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.ايه.ميديا)، إن إيركسن سقط على أرض الملعب في المباراة الافتتاحية للمنتخب الدنماركي أمام نظيره الفنلندي وحاليا يتعافى في المنزل.

مادة اعلانية

وتأهل المنتخب الدنماركي للأدوار الإقصائية وسط موجة من العواطف وأصبح الفريق الثاني لأغلب الناس، ولكن قائد المنتخب الويلزي قال إن موقف فريقه بأن يكون غير مرشح أصبح معتادا.

وقال مهاجم ريال مدريد في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء يوم الجمعة وقبل المباراة التي ستقام السبت في أمستردام: هذا طبيعي على أي حال، نحن دائما غير مرشحين واعتدنا على هذا الوصف. هذا لا يحدث فرقا بالنسبة لنا.

وقال بيل إن الفريق الويلزي أرسل دعمه لإيركسن "29 عاما"، لاعب إنتر ميلان، منذ سقوطه في ملعب كوبنهاغن يوم 12 يونيو.

وقال بيل : بكل وضوح نحن نتفهم الموقف الذي حدث معهم وأرسلنا أطيب أمنياتنا لإيركسن.

وأضاف : ياله من عمل عظيم قام به المنتخب الدنماركي. ولكن عندما تأتي المباراة سنكون نحن وهم فقط في الملعب. وأتمنى أن نقدم أداء عظيما وأن ننهي المهمة.

واستطاع المنتخب الدنماركي أن يفوز على نظيره الويلزي مرتين في دوري أمم أوروبا في 2018، حيث فاز في آرهوس 2 - صفر وفي كارديف 2 - 1.

وقال بيل :إنه تحد كبير آخر. نعلم أن المنتخب الدنماركي فريق جيد للغاية، منظمين للغاية، ولديهم بعض اللاعبين الجيدين.

وأضاف :لذلك لن يتم الاستهانة بهم من قبلنا. سنكون جاهزين لضربة البداية وتقديم أداء كبير.