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كيليني ينتظم في التدريبات الجماعية للمنتخب الإيطالي

كيليني في تدريبات إيطاليا

كيليني ينتظم في التدريبات الجماعية للمنتخب الإيطالي

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روما - د ب أ

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انتظم جيورجيو كيليني في التدريبات الجماعية للمنتخب الإيطالي لكرة القدم، عشية مواجهة المنتخب النمساوي في دور الستة عشر ببطولة أمم أوروبا "يورو 2020" على ملعب ويمبلي.

وتعرض اللاعب لإصابة في أوتار الركبة في المباراة الثانية بدور المجموعات والتي فاز بها المنتخب الإيطالي على حساب نظيره السويسري، وغاب عن الفوز الذي تحقق على ويلز.

ولم يتضح بعد ما إذا كان كيليني سيكون جاهزا للمباراة، ويستعد فرانشيسكو أتشيربي ليكون بديلا لكليني.

ولكن تأكد غياب أليساندرو فلورينزي، بعد إصابته في ربلة الساق في المباراة الافتتاحية التي فاز بها المنتخب الإيطالي على نظيره التركي، ولم يعد حتى الآن للتدريبات الجماعية. ومن المتوقع أن يلعب بدلا منه جيوفاني دي لورينزو.

ويجب على روبرتو مانشيني مدرب المنتخب الإيطالي أن يحدد ما إذا كان سيلعب بماركو فيراتي أو مانويل لوكاتيلي، ليكون أحدهما ثالث لاعب في خط الوسط بجوار جورجينيو و نيكولو باريلا.

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