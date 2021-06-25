لوكاكو: رونالدو يتمنى الحصول على قوتي

لا يمانع روميلو لوكاكو مهاجم المنتخب البلجيكي لكرة القدم في مقارنته بكريستيانو رونالدو، نجم المنتخب البرتغالي، قبل مواجهة المنتخبين في دور الستة عشر ببطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، وقال إنه يتباهى بسمة واحدة ينبغي على أفضل لاعب كرة قدم أن يحسده عليها.

وقال لوكاكو للصحافيين يوم الجمعة: أتمنى أن أحصل على مهاراته في المراوغة وطريقة تسديده للكرة. وهو بالتأكيد سيود الحصول على قوتي.

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ويدخل لوكاكو "28 عاما" مباراة الأحد في إشبيليه ولديه ثلاثة أهداف في البطولة بينما يتصدر رونالدو قائمة الهدافين برصيد خمسة أهداف. ولكن لوكاكو يعتقد أنه يقدم أفضل مستوياته.

وقال لوكاكو :أعتقد أن في آخر عامين وصلت لمستوى جديد. ليس فقط أداء جيد. الفوز بالدوري الإيطالي مع إنتر ميلان يعطيني حافزا كبيرا للفوز باللقب مع المنتخب في بطولة أمم أوروبا.

ويحتل المنتخب البلجيكي صدارة التصنيف العالمي ويقول لوكاكو أن الوقت قد حان للـ"جيل الذهبي" لرفع أول كأس كبير.

وقال :أعتقد أن الوقت حان. عندما أفكر في كأس العالم 2018 ومباراة الدور قبل النهائي أمام المنتخب الفرنسي (الخسارة بهدف نظيف)، أردنا وقتها لعب كرة قدم جميلة. وهذا في النهاية كلفنا الفوز. والآن نحن نعلم كيف يجب أن نلعب. والمنتخب البرتغالي هو أفضل اختبار لفعل هذا.