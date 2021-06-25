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مونت وبن تشيلويل يواصلان الغياب عن إنجلترا بسبب كورونا

مونت وبن تشيلويل

مونت وبن تشيلويل يواصلان الغياب عن إنجلترا بسبب كورونا

متابع الغاء المتابعة

لندن - د ب أ

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اقتصر عدد اللاعبين الجاهزين تحت قيادة غاريث ساوثغيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم يوم الجمعة استعدادا لمباراة الفريق المرتقبة أمام نظيره الألماني (المانشافت) على 24 لاعبا.

ويلتقي الفريقان يوم الثلاثاء المقبل على استاد "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن ضمن فعاليات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأوروبية الحالية (يورو 2020).

وواصل الثنائي ماسون مونت وبن تشيلويل نجما فريق تشيلسي غيابهما عن استعدادات المنتخب الإنجليزي بسبب وضعهما في العزل الصحي نتيجة مخالطتهما اللاعب الاسكتلندي بيلي جيلمور زميلهما في تشيلسي ، والذي جاءت نتيجة مسحته إيجابية بالنسبة لفيروس كورونا بعد مباراة المنتخبين الإنجليزي والاسكتلندي يوم الجمعة الماضي في دور المجموعات بالبطولة.

وشارك المدافع هاري ماغواير في تدريبات المنتخب الإنجليزي بعدما تدرب منفردا في الأيام الماضية.

ولم يتضح بعد ما إذا كان مونت وبن تشيلويل يستطيعان خوض المباراة المقررة أمام ألمانيا الثلاثاء المقبل.

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