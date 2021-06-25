هاليب تنسحب من بطولة ويمبلدون

أعلنت نجمة التنس الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الثالثة على العالم، يوم الجمعة، انسحابها من المشاركة في بطولة ويمبلدون، التي تحمل لقبها، بسبب إصابة في ربلة الساق (عضلة السمانة).

وكانت هاليب قد توجت بلقب ويمبلدون في عام 2019 إثر عرض رائع أمام النجمة الأميركية سيرينا وليامز في المباراة النهائية، وألغيت نسخة العام الماضي من البطولة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

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لكن الإصابة ستحرم هاليب من الدفاع عن لقب البطولة هذا العام، حيث تعرضت لتمزق عضلي في ربلة الساق اليسرى خلال مشاركتها في بطولة روما في مايو، واضطرت أيضا للغياب عن بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس).

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن هاليب كانت قد بدت لائقة للمشاركة في ويمبلدون وسافرت إلى لندن قبل أيام، لكنها أقرت بعدها بعدم قدرتها على خوض البطولة التي تفتتح منافساتها يوم الاثنين المقبل.