أولمو "المحبوب" في كرواتيا يتطلع للمواجهة

لم يعطِ الخبير في كرة القدم الكرواتية داني ألومو لاعب المنتخب الإسباني أي نصيحة للمدرب لويس إنريكي عن كيفية إيقاف المنتخب الكرواتي عندما يلتقيان يوم الاثنين في دور الستة عشر ببطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

وقال أولمو، 23 عاما، اليوم السبت في معسكر الفريق: "إنه لم يطلب مني ذلك".

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وقال أولمو قبل المواجهة التي تجمعهما في كوبنهاغن أن لويس إنريكي على علم بالمنتخب الكرواتي.

وبدأ أولمو، 23 عاما، مسيرته في أكاديمية برشلونة، ولكنه تركها للعب في دينامو زغرب في 2015. وفاز بأربعة ألقاب للدوري وثلاثة كؤوس مع بارتيزان قبل الانتقال لفريق لايبزيغ، وصيف الدوري الألماني، في يناير 2020.

ونشر اللاعب صورة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تظهره مرتديا القميص الإسباني وممسكا بقميص المنتخب الكرواتي في كل يد من يديه وعلق عليها "مباراة عظيمة ومميزة".

وقال كارلوس أولمو، شقيق داني، الذي يلعب في كرواتيا مع فريق كارلوفاك 1919 الذي ينافس في درجة أدنى، لصحيفة "آس" اليوم السبت :"الأجواء جنونية في زغرب".

وأضاف: "إنهم لا يحبونه فقط لطريقة لعبه كرة القدم ولكن أيضا لشخصيته. كما أنه يتحدث اللغة الكرواتية بطلاقة".

وظهرت مهارات أولمو اللغوية، اليوم السبت، عندما قام أحد الصحافيين الكروات بسؤاله باللغة الإنجليزية. وبعد أن تحقق من أن الإجابة ستكون أفضل باللغة الكرواتية، رد أولمو بسلاسة بلغة الصحافي.

وكشف أولمو أن الاتحاد الكرواتي حاول أن يقنعه باللعب للمنتخب الكرواتي، ولكن رغم ذلك، قال "أقدر هذه الرغبة جدا" ولكن حلمه " كان دائما اللعب مع المنتخب الإسباني".

ويلعب أولمو حاليا مع فريق لايبزيغ وقال إنه يريد أن يبقى في ألمانيا في الفترة المتبقية من عقده حتى 2024.