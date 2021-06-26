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دي بور: منتخب هولندا قادر على الفوز ببطولة أوروبا

دي بور
دي بور قاد منتخب هولندا إلى الدور الثاني بالعلامة الكاملة

دي بور: منتخب هولندا قادر على الفوز ببطولة أوروبا

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بودابست - رويترز

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أكد فرانك دي بور مدرب هولندا إن فريقه قادر على النجاح في بطولة أوروبا لكرة القدم لكنه يحتاج لأداء مثالي خلال الأسبوعين المقبلين لحصد اللقب، مشيراً إلى الوصول لقبل النهائي سيعني نجاحا لهولندا وذلك قبل مواجهة جمهورية التشيك في دور 16 في بودابست يوم الأحد.

وأبلغ مؤتمرا صحفيا يوم السبت قبل اللقاء في استاد بوشكاش في المجر: إذا وصلنا للمربع الذهبي اعتقد أننا سننجز المهمة لكن هدفنا بلوغ النهائي وهذا سيعني نجاحا تاما، توجد العديد من الفرق تؤمن بنفس الشيء وتتمتع بقدرات كبيرة. لا تصبح بطلا بالصدفة بل تقطع الكثير من الخطوات لكننا نملك القدرات لتحقيق ذلك وهذا يتطلب التصرف بشكل صائب في كل الخطوات.

وحاول دي بور التخفيف من التوقعات المرتفعة في بلاده بعد مسيرة حالمة نحو أدوار خروج المهزوم بالفوز في كل مباريات المجموعة الثالثة.

وواصل: أرى مسارنا في القرعة الأكثر ملائمة لأن أمامنا خمسة أيام بعد دور 16 قبل الذهاب إلى باكو من أجل دور الثمانية وخمسة أيام أخرى قبل الدور قبل النهائي، لكن الميزة الوحيدة التي أراها أن نهزم التشيك أولا وليس مهما معرفة المنافس القادم لحين حدوث ذلك.

ويلتقي الفائز من مباراة الأحد مع الدنمارك التي سحقت ويلز 4-صفر يوم السبت في دور 16.

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