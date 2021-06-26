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زوف: منتخب إيطاليا يستطيع تحطيم رقمي القياسي

الحارس الإيطالي

زوف: منتخب إيطاليا يستطيع تحطيم رقمي القياسي

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برلين - د ب أ

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يعتقد حارس المرمى الإيطالي الأسطوري دينو زوف أن رقمه القياسي من حيث عدم تلقي شباكه أهدافا من الممكن تحطيمه في وقت لاحق من اليوم السبت.

ولم تتلق شباك زوف أية أهداف لمدة 1143 دقيقة خلال الفترة من 1972 إلى 1974، ويبتعد المنتخب الإيطالي عن هذا الرقم 88 دقيقة فقط، ويدخل الفريق مباراته بدور الستة عشر ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020" أمام المنتخب النمساوي في ملعب ويمبلدون بدون أن تتلقى شباكه أهدافا في 1055 دقيقة.

وقال زوف لصحيفة "غازيتا ديلو سبورت": "الرقم القياسي يمكن تحطيمه. أعتقد أن الفريق سيحققه. هذا سيعني أنهم في طريقهم لتحقيق نتائج كبيرة".

وأثنى زوف، 79 عاما، الذي فاز بيورو 1968 وكأس العالم 1982، على جيانلويجي دوناروما حارس المنتخب الإيطالي والفريق الشاب الذي يدربه روبرتو مانشيني، والذي لم يخسر في 30 مباراة.

وقال: إنه حارس استثنائي، بعمر 22 عاما لعب لعدة مواسم كحارس أساسي في ميلان، الأرقام الاستثنائية هي ما تثير إعجابي بشأن هذا المنتخب الوطني. الأرقام هي كل شيء في الرياضة. إنه فريق شاب وبالتأكيد لديه مستقبل ويجب أن يبدأ هذا الآن ليصنع اسم لنفسه".

وأضاف زوف أن المنتخب الإيطالي "بإمكانه التأهل للنهائي" إذا لم يستهينوا بالمنافسين "حتى لو كانوا أفضل على الورق".

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