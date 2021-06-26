شكوك حول مشاركة داريدا أمام هولندا

يسابق فلاديمير داريدا، قائد المنتخب التشيكي لكرة القدم، الزمن لكي يكون جاهزا لمباراة منتخب بلاده أمام المنتخب الهولندي المقرر إقامتها غدا الأحد في دور الستة عشر ببطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

ولم يشارك لاعب خط وسط هيرتا برلين في مران الفريق الأخير، اليوم السبت، بسبب الإصابة، والتي لم يكشف عن تفاصيلها الاتحاد التشيكي لكرة القدم.

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وبسبب مشاكل تقنية تعرضت لها طائراتهم، تدرب المنتخب التشيكي في براغ بعدما اضطر لتأجيل مغادرته إلى بودابست حتى مساء اليوم السبت.

وأنهى المنتخب التشيكي المجموعة الرابعة في المركز الثالث، ليلتقي مع المنتخب الهولندي الذي تصدر المجموعة الثالثة بعدما فاز في مبارياته الثلاث.