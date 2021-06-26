كيمبيمبي يرد على اتهام مبابي بـ"الغرور والأنانية"

دافع بريسنيل كيمبيمبي عن كيليان مبابي زميله في المنتخب الفرنسي بعد تعرضه لانتقادات من قبل اللاعب السابق جيروم روتن الذي نعته بـ"الأناني" بعد فشله في تسجيل أي هدف حتى الآن في كأس أوروبا "يورو 2020".

ولم ينجح مبابي نجم باريس سان جيرمان في تسجيل أو صناعة أي هدف حتى الآن خلال ثلاث مباريات خاضتها الديوك الفرنسية في البطولة لكن الفريق تأهل لدور الستة عشر بعد التعادل مع المجر والبرتغال والفوز على ألمانيا.

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ولاحت ثماني فرص لمبابي في البطولة حتى الآن، وهو أكبر عدد من الفرص يحصل عليها أي لاعب في صفوف منتخب فرنسا، لكنه سدد من بين هذه الفرص ثلاث مرات فقط على المرمى.

وحصل ثلاثة لاعبين فقط خلال دور المجموعات للبطولة القارية على عدد أكبر من الفرص التي لاحت لمبابي دون أن ينجحوا في التسجيل وهم جيرارد مورينو بواقع تسع فرص وبوراك يلماز ومارتن بريثوايت بواقع عشر فرص لكل منهما.

ولم ينجح مبابي في التسجيل في أخر أربع مباريات له مع منتخب فرنسا ، وأشار روتن اللاعب السابق لسان جيرمان إلى أن أنانية مبابي (22 عاماً) تعيق أداءه.

وقال روتن لراديو "مونتي كارلو: لا توجد مشكلة في كون مبابي القائد داخل الملعب، لكن بعيدا عن الملعب فإن الأمر يزعجني، ديشان لا يمكنه التعامل مع الأمر بعد الآن والأمر بات مشكلة ، من المدهش السماح لكيليان القيام بالعديد من الأمور غروره مفرط وهذه مشكلة.

ولكن كيمبيمبي لا يشعر بالقلق إزاء أداء مبابي ويرى أنها مسألة وقت قبل أن يتمكن من تسجيل الأهداف مجددا.

وأشار خلال مؤتمر صحفي يوم السبت قبل مواجهة فرنسا أمام سويسرا بدور الستة عشر الأوروبي: الطريق مازال طويلا في البطولة، التسجيل لن يكون مشكلة بالنسبة له ، إنه يمد باقي أعضاء الفريق بالكرات ، يصنع الكثير من الفرص.

وختم بالقول : إنه لا يسجل لكنه يلعب دورا في الأداء الهجومي للفريق وسعيد بمساعدة الأخرين ، هذا هو الشيء الأكثر أهمية بالنسبة للفريق ، النتائج هي الشيء الأكثر أهمية.