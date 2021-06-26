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"الظهير الأيسر" يؤرق منتخب فرنسا

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"الظهير الأيسر" يؤرق منتخب فرنسا

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دوسلدورف - د ب أ

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يواجه المنتخب الفرنسي لكرة القدم أزمة في مركز الظهير الأيسر في مباراته بدور الستة عشر ببطولة أمم أوروبا "يورو 2020" أمام نظيره السويسري، يوم الاثنين.

ويعاني لاعب بايرن ميونخ لوكاس هيرنانديز، الظهير الأيسر الأساسي، ولاعب إيفرتون لوكاس دينييه، الظهير الأيسر البديل من الإصابة، مما يعني أن ديديه ديشان، المدير الفني، قد يضطر للبحث عن حل مبتكر.

وقال بريسنيل كيمبيمبي، لاعب باريس سان جيرمان، والذي يلعب كمدافع :"إذا احتاجني المدرب لهذا المركز، فأنا جاهز".

ولعب كيمبيمبي كظهير أيسر في مسيرته بفرق الشباب، ولكنه لم يلعب في هذا المركز في فرق الكبار. وهناك حل آخر، وهو نقل كورنتين توليسو أو أدرياتن رابيو، الذي ينافس للحصول على مركز في الجناح الأيسر، لدور دفاعي أكثر. وهناك خيار آخر وهو الدفع بالظهير الأيمن ليو دوبوا، الذي لم يشارك في أي مباراة باليورو حتى الآن.

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