"مقاوم الزمن".. التهديد الأكبر على إسبانيا

بدأت محركات إسبانيا في العمل أخيرا بعد انطلاقة متعثرة في بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 لكنها ستخوض أصعب اختبار لها حتى الآن في دور 16 أمام كرواتيا بقيادة لوكا مودريتش الذي يواصل القتال ومقاومة الزمن.

وتفجرت قدرات إسبانيا خلال فوز ساحق 5-صفر على سلوفاكيا كما تعهد المدرب لويس إنريكي عقب تعادلين باهتين مع السويد وبولندا لكن الحظ حالف فريقه بمواجهة مريحة أمام كرواتيا التي لا تبدو خطيرة جدا الآن.

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وقاد مودريتش (36 عاما) كرواتيا لدور 16 بفضل هدف مذهل خلال الفوز 3-1 على أسكتلندا كما صنع هدفا لإيفان بريشيتش.

ويبقى الفائز بالكرة الذهبية في 2018 أيقونة كرواتيا وربما يكون اللاعب الأكثر موهبة في مباراة الاثنين.

ويعرف لاعبو إسبانيا مودريتش جيدا بعد تسعة مواسم ساحرة مع ريال مدريد لكن لن يمكنهم إفشاء معلومات خفية عن لاعب الوسط بعدما قرر لويس إنريكي عدم ضم أي لاعب من ريال مدريد.

وتتطلع إسبانيا للاستفادة من أرضية ملعب أكثر نعومة في استاد باركن في كوبنهاغن بعد الشكوى من ملعب لاكارتوخا في إشبيلية وربما يساعدها أيضا الابتعاد عن الجماهير المحلية غير الصبورة.

وخسرت إسبانيا 2-1 من كرواتيا في دور المجموعات لبطولة أوروبا 2016 لكنها سحقتها 6-صفر في دوري الأمم الأوروبية 2018 قبل أن تخسر إسبانيا خارج أرضها 3-2 بعد شهرين.