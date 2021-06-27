إصابة الكرواتي بيريسيتش بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم صباح يوم الأحد إصابة إيفان بيريسيتش جناح المنتخب الأول بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وسجل بيريسيتش لاعب إنتر ميلان الإيطالي هدفا خلال الفوز على أسكتلندا 3-1 يوم الثلاثاء الماضي ليساهم في تأهل فريقه إلى دور الستة عشر لبطولة أمم اوروبا باحتلاله وصافة المجموعة الرابعة خلف إنجلترا.



وسيقضي بيريسيتش (32 عاماً) 10 أيام في العزل الذاتي، وبالتالي لن يشارك في مواجهة غدا الاثنين أمام إسبانيا في إشبيلية بدور الستة عشر.



وأوضح اتحاد الكرة الكرواتي أن جميع اللاعبين الآخرين وأعضاء الجهاز الفني وأفراد البعثة جاءت نتائجهم سلبية لفيروس كورونا المستجد.

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