المجر تطلب من جماهيرها "ضبط النفس" في مباراة هولندا والتشيك

دعا الاتحاد المجري لكرة القدم الجماهير للتعامل بشكل جيد خلال مباراة هولندا والتشيك والتي تستضيفها يوم الأحد بودابست ضمن كأس أوروبا "يورو 2020".



وطلب ساندور كساني رئيس الاتحاد المجري لكرة القدم من الجماهير احترام النشيد الوطني لهولندا وجمهورية التشيك وعدم ترديد صيحات تمييزية، قد تضر بسمعة المجر خلال مباراة الفريقين في دور الستة عشر من البطولة القارية.



ويحقق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بشأن سلوك الجماهير المجرية خلال المباريات أمام البرتغال وفرنسا وألمانيا بدور المجموعات ليورو 2020.



وأصدر مشجعون لمنتخب المجر أصوات القردة تجاه كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا في الوقت الذي ذكرت فيه وسائل إعلام برتغالية أن قائد الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو تعرض لإهانات.

مادة اعلانية