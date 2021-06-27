بيل ينوي الاستمرار مع منتخب ويلز لما بعد كأس أوروبا

كشف نجم كرة القدم الويلزي غاريث بيل عن نيته بالنسبة لمستقبله الدولي مع منتخب بلاده قائلا إنه يرغب في الاستمرار لما بعد بطولة كأس أوروبا "يورو 2020".



وقال بيل في تصريحات إعلامية يوم الأحد: أود مواصلة اللعب مع منتخب ويلز.



وكان بيل (31 عاماً) انسحب من مقابلة إعلامية مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" دون تقديم أي إجابة عندما سئل عما إذا كان سيستمر في اللعب للمنتخب الويلزي بعد خروجه أمس السبت من يورو 2020 بالهزيمة صفر - 4 أمام الدنمارك.



وقال بيل: الناس يوجهون أسئلة غبية دائما، أحب اللعب لمنتخب ويلز. سأواصل اللعب لمنتخب اللعب حتى اعتزالي كرة القدم.



وخاض بيل الموسم الماضي ضمن صفوف توتنهام الإنجليزي على سبيل الإعارة من ريال مدريد الإسباني، ولكنه يستعد الآن لعامه الأخير في عقده مع الريال.



وأوضح الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق للريال أن بيل ليس ضمن خططه فيما قد يرى كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال الأمور بشكل مختلف.



وسبق لأنشيلوتي أن قاد الريال للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في 2014 عندما كان بيل لاعبا ضمن صفوف الفريق.

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