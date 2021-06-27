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مدرب الدنمارك: "الحب" بعد حادثة إريكسن قادنا إلى ربع النهائي

إريكسن الدنمارك
إريكسن تعرض إلى أزمة قلبية في مباراة الدنمارك الأولى بالبطولة

مدرب الدنمارك: "الحب" بعد حادثة إريكسن قادنا إلى ربع النهائي

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بودابست - رويترز

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أكد كاسبر يولماند مدرب الدنمارك عقب الفوز 4-صفر على ويلز في دور الستة عشر لبطولة أوروبا لكرة القدم يوم السبت أن الحب والدعم الذي تلقاه فريقه عقب تعرض كريستيان إريكسن لأزمة قلبية في بداية البطولة دفعهم إلى دور الثمانية.

وسقط لاعب الوسط إريكسن في المباراة الأولى بالمجموعة الثانية، لكن المنتخب الدنماركي تعافى من هزيمتين ليقتنص التأهل لدور الستة عشر بفوزه 4-1 على روسيا في اخر مبارياته في دور المجموعات.

وبمساندة جماهيره في ملعب يوهان كرويف في أمستردام، فاز منتخب الدنمارك على ويلز بثنائية من كاسبر دولبرغ فضلا عن هدف لكل من يواكيم مايله ومارتن بريثويت.

وقال يولماند في مؤتمر صحفي: عندما سقط إريكسن، تغير كل شيء بالنسبة لي. شعرت أننا أصبحنا في موقف مختلف تماما. نحن ممتنون لكل الحب والمساندة من الجميع لأن ذلك منحنا الطاقة التي قادتنا إلى دور الثمانية.

وواصل: نعلم أن هذه البلد كانت أول مكان يحتضن إريكسن بعد مغادرة الدنمرك، كنت أود أن يكون هنا معنا لكنني أعلم أنه معنا على أي حال.

ولعب إريكسن، الذي خضع لجراحة لزراعة منظم لضربات القلب بعد إنقاذ حياته في الملعب، لأياكس أمستردام بين عامي 2010 و2013.

واستمتع دولبرغ، لاعب سابق في أياكس أيضا، بعودة رائعة بثنائية مذهلة في أول مشاركة له من البداية في البطولة.

وستلتقي الدنمارك مع الفائز من مباراة هولندا وجمهورية التشيك التي ستقام في بودابست الأحد، من أجل حجز مقعد في قبل النهائي في الثالث من يوليو تموز المقبل في باكو.

وهذا الانتصار الكبير على ويلز جعل الدنمارك أول فريق يسجل أربعة أهداف أو أكثر في مباريات متتالية في تاريخ بطولات أوروبا.

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