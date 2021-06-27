منتخب إيطاليا يحطم رقمه القياسي السابق

حطم المنتخب الإيطالي رقمه القياسي السابق الذي حققه بقيادة حارس مرماه دينو زوف الذي حافظ على نظافة شباكه طوال 1143 دقيقة بين عامي 1972 و1974.



ونجح منتخب إيطاليا في تحطيم هذا الرقم القياسي بعد تعادله سلبيا خلال الوقت الأصلي من مباراته أمام النمسا في دور الستة عشر لكأس أوروبا "يورو 2020" وامتداد المباراة لوقت إضافي، قبل أن تنتهي المواجهة بفوزه 2-1.



ودخل "الآزوري" مباراته أمام النمسا في ملعب ويمبلي دون أن تتلقى شباكه أهدافا في 1055 دقيقة وبالتالي كان في حاجة إلى 88 دقيقة أخرى لتحطيم الرقم المسجل باسم الحارس الشهير دينو زوف.

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