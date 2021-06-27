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مولر يسخر من إنجلترا.. "جراحهم ستتواصل"

مولر ألمانيا إنجلترا
توماس محتفلاً بهدفه في شباك منتخب إنجلترا خلال كأس العالم 2010

مولر يسخر من إنجلترا.. "جراحهم ستتواصل"

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العربية.نت

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سخر الألماني توماس مولر من منتخب إنجلترا من خلال الإشارة إلى الإخفاقات المتتالية التي يعاني منها الأخير في البطولات الكبرى، وذلك قبل يومين من لقاء مرتقب يجمع المنتخبين في لندن ضمن ثمن نهائي كأس أوروبا "يورو 2020".

وصرح مولر إلى "ماغنيتا تي في" قائلا: نريد بالطبع مواصلة جراح المنتخب الإنجليزي في البطولات الكبرى. في إشارة للكبوات العديدة التي تعرض لها الفريق الإنجليزي في البطولات الكبيرة على مدار العقود الماضية بعد فوز بلقب مونديال 1966.

ومنذ خسارته أمام المنتخب الإنجليزي في نهائي مونديال 1966 في مباراة امتدت لوقت إضافي ، فاز المنتخب الألماني بلقب كأس العالم ثلاث مرات في 1974 و1990 و2014 بعدما توج سابقا بلقب المونديال للمرة الأولى في 1954 كما فاز باللقب الأوروبي ثلاث مرات في 1972 و1980 و1996.

ويطمح المنتخب الإنجليزي ، الذي لم تستقب شباكه أي هدف في البطولة الحالية حتى الآن ، إلى الفوز بلقبه الثاني فقط في البطولات الكبيرة وهو الأول له منذ 55 عاما وبالتحديد منذ الفوز على أرضه بلقب كأس العالم 1966.

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