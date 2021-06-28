إسبانيا تتجاوز كرواتيا بصعوبة وتبلغ ربع النهائي

أوقفت إسبانيا انتفاضة رائعة لكرواتيا لتفوز 5-3 في مباراة مثيرة في دور الستة عشر لبطولة أوروبا لكرة القدم يوم الاثنين بفضل ثنائية ألفارو موراتا وميكل أويارزابال في الوقت الإضافي.

وستلتقي إسبانيا بطلة أوروبا ثلاث مرات مع الفائز من مواجهة فرنسا وسويسرا يوم الجمعة المقبل في سان بطرسبرغ في روسيا.

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وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 3-3، حيث بدأت الأهداف عندما فشل أوناي سيمون حارس إسبانيا بشكل كارثي في السيطرة على تمريرة ضعيفة أعادها له زميله بيدري ليمنح كرواتيا تقدما مفاجئا 1-صفر.

وبدا أن إسبانيا حققت المطلوب عندما سجل بابلو سارابيا وسيزار أزبيليكويتا وفيران توريس ثلاثة أهداف لتتقدم 3-1.

لكن ميسلاف أورشيتش قلص الفارق قبل خمس دقائق من النهاية وأحرز ماريو باشاليتش هدف التعادل 3-3 في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وجاءت ثنائية إسبانيا في الوقت الإضافي بعدما أنقذ سيمون فرصة خطيرة ليحرم كرواتيا من التقدم.